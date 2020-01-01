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Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск

02.01.2020 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск


Планировалось, что Майкл Помпео прибудет в Минск 4 января. Конкретные сроки, на которые переносится визит, во внешнеполитическом ведомстве пока не называют – дата согласовывается с американской стороной. Помимо Беларуси, Помпео отложил запланированные на начало января поездки в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель...
 
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