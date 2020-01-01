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Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель...
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