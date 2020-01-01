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Голландии не существует. Страна сменила название

02.01.2020 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. Голландии больше не существует. Теперь страна официально называется Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голландии не существует. Страна сменила название

Правительство рассчитывает, что такая мера позволит укрепить имидж страны. Кроме того, власти полагают, что данное решение перераспределит туристический поток. Большинство иностранцев посещают именно историческую часть Нидерландов: Амстердам, Харлем и Гаагу. И с наплывом туристов эти города не справляются.

Голландии не существует. Страна сменила название

Параллельно с названием меняется и логотип страны. Ребрендинг обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

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Новости Нидерландов. Голландии больше не существует. Теперь страна официально называется Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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