Самая богатая женщина России в розыске. Что известно о деле Батуриной?





Дело о клевете





ТАСС представитель судебного участка. О том, что 27 декабря судья объявил Батурину в розыск, сначала сообщили СМИ, а затем подтвердили в самом суде. "Сегодня было вынесено постановление о назначении меры пресечения в виде обязательства о явке и объявлении в розыск Батуриной Елены Николаевны - по уголовному делу, которое рассматривается в настоящий момент у мирового судьи судебного участка №6 города Элиста Калмыкии", - сказалпредставитель судебного участка.





Что это за дело? Оно возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина, брата вдовы Лужкова. Манжеев требует привлечь Батурину к уголовной ответственности за клевету, иск он подал в сентябре, а поводом стало ее заявление о том, что против него якобы расследуется уголовное дело, пишет Forbes.





Конфликт же между самими Батуриными продолжается больше десяти лет - с 2006 года, когда супруга мэра Москвы "выгнала своего брата" из компании "Интеко", напоминают "Ведомости". За последние 10 лет Батурин участвовал более чем в 10 судебных тяжбах, связанных с компанией, у истоков которой он стоял, подсчитало издание.





Батурин требовал законного оформления своего увольнения и компенсации, но вместо этого в 2013 году сам был приговорен к семи годам колонии по делу о мошенничестве с векселями Интеко". В 2016 году он вышел на свободу, после чего началась процедура его личного банкротства. Ей как раз занимается Манжеев, подавший иск к Батуриной о клевете, из-за которого она теперь в розыске.





Почему Калмыкия? Там у Батурина был не только бизнес - в 1998-1999 годы он возглавлял правительство республики.





При чем тут Фридман?





Как на это отреагировала сама Батурина? Судя по заявлению ее представителя Геннадия Теребкова, она возмущена. Теребков назвал постановление судьи из Элисты "очередным этапом рейдерской атаки" и связал происходящее со структурами А1 Михаила Фридмана.





Представитель Батуриной утверждает, что эти структуры якобы используют "ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования" в своих целях. Заявление цитирует Forbes и "Ведомости".





Что на это ответили в А1? "А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске госпожи Батуриной не имеет и в этом деле не участвует", - сказал Forbes управляющий партнер компании Андрей Елинсон.





А что говорит Батурин? "Манжеев подал в суд на Елену атурину как физическое лицо. Он имеет право делать все, что хочет, я к этому отношения не имею", - заявил он "Газете.Ru".





И все-таки некоторая связь между А1 и Виктором Батуриным есть, пишет Forbes: в деле о банкротстве Батурина крупнейшим кредитором выступает компания Sarrio Investment Limited (Кипр), ее интересы ранее представлял Кирилл Ермоленко, а сейчас он представляет А1. За Sarrio стоит "точно не А1", а его давний оппонент, сказал изданию Батурин, не назвав при этом имя этого оппонента.





Что дальше?





Батурину могут задержать? Точно не сейчас. Постановление мирового судьи судебного участка №6 не вступило в законную силу, есть соответствующий срок для обжалования, сказал ТАСС представитель судебного участка.





Заседания суда уже не раз откладывались из-за ее неявки, добавил он. Именно поэтому вдову Лужкова пришлось объявить в федеральный розыск, сказал ТАСС адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны. И выразил надежду, что теперь Батурина добровольно явится в суд.





Хотя пока Батурина, похоже, в суд не собирается. "Постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано, - заявил ее представитель Теребков. - Судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, ранее неоднократно участвовавших в заседаниях по этому иску представителя ее брата о клевете" (цитата по Forbes).





Постановление о розыске еще не означает ареста, пояснил "Ведомостям" адвокат Андрей Гривцов, хотя полиция и может доставить человека к инициатору розыска.





Бaтурина и Лужков





Батурина многие годы возглавляет список богатейших женщин России. В рейтинге журнала Forbes лишь в этом году появилась вторая женщина-миллиардер Татьяна Бакальчук, тогда как Батурина находится в нем давно. В 2019 году журнал оценил ее состояние в 1,2 млрд долларов, что позволило ей занять 81-ю строчку рейтинга.





СМИ часто связывали богатство Батуриной с постом мэра Москвы, который занимал ее муж Юрий Лужков. 10 декабря Лужков скоропостижно скончался.





"То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение", - заявил Теребков.





Сейчас Батурина инвестирует в девелоперские инвестфонды в Европе и США, пишут "Ведомости". Стоимость активов в этих фондах ее представитель год назад оценивал в 500 млн долларов. В 2017 году Батурина вошла в число попечителей Фонда мэра Лондона Садика Хана, который помогает юным лондонцам из бедных семей, а в 2019 году вышла из него.