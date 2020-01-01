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Что необычного в этой ёлке? Её нарядил Александр Васильев

02.01.2020 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Историк моды Александр Васильев показал, как выглядит его новогодняя ёлка. В качестве украшений искусствовед использовал игрушки, которые были созданы ещё в дореволюционные времена. 

«Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами, флажками! В моей коллекции множество дореволюционных игрушек из ваты, они самые ценные и особенно почитаются собирателями новогодних украшений», – гордо пояснил Васильев. 

Что необычного в этой ёлке? Её нарядил Александр Васильев
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Александр также спросил, нашлись ли у его подписчиков старинные игрушки, чтобы украсить ими ёлку. Пользователи ответили, что нашлись. 

Что необычного в этой ёлке? Её нарядил Александр Васильев
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Кстати, за несколько дней до Нового года, мы посмотрели, как знаменитости украсили свои праздничные деревья.

Взглянуть на снимки можно здесь

Люди в материале: Александр Васильев
 
 
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Историк моды Александр Васильев показал, как выглядит его новогодняя ёлка. В качестве украшений искусствовед использовал игрушки, которые были созданы ещё в...
 
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