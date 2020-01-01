Что необычного в этой ёлке? Её нарядил Александр Васильев

Источник материала: СТВ

Историк моды Александр Васильев показал, как выглядит его новогодняя ёлка. В качестве украшений искусствовед использовал игрушки, которые были созданы ещё в дореволюционные времена.

«Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами, флажками! В моей коллекции множество дореволюционных игрушек из ваты, они самые ценные и особенно почитаются собирателями новогодних украшений», – гордо пояснил Васильев.



Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Александр также спросил, нашлись ли у его подписчиков старинные игрушки, чтобы украсить ими ёлку. Пользователи ответили, что нашлись.



Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Кстати, за несколько дней до Нового года, мы посмотрели, как знаменитости украсили свои праздничные деревья.