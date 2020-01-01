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Что необычного в этой ёлке? Её нарядил Александр Васильев
Источник материала: СТВ
Историк моды Александр Васильев показал, как выглядит его новогодняя ёлка. В качестве украшений искусствовед использовал игрушки, которые были созданы ещё в дореволюционные времена.
«Моя ёлка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами, флажками! В моей коллекции множество дореволюционных игрушек из ваты, они самые ценные и особенно почитаются собирателями новогодних украшений», – гордо
Александр также спросил, нашлись ли у его подписчиков старинные игрушки, чтобы украсить ими ёлку. Пользователи ответили, что нашлись.
Кстати, за несколько дней до Нового года, мы посмотрели, как знаменитости украсили свои праздничные деревья.
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Историк моды Александр Васильев показал, как выглядит его новогодняя ёлка. В качестве украшений искусствовед использовал игрушки, которые были созданы ещё в...
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