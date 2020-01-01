Источник материала: Новости Волковыска

Название "Голландия" с 1 января 2020-го официально перестало существовать в качестве обозначения государства. Отныне всему миру придется привыкать к Нидерландам.

Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды". Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом сборной Голландии, будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных мероприятиях.

Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию – Амстердам, Харлем и Гаагу – и эти города не справляются с наплывом туристов.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Власти Амстердама хотят отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей". Привычное наименование полностью исчезнет с городских указателей – оно будет заменено на историческое название района "Де Валлен" или на "Центр города".

Национальный cовет по туризму, в свою очередь, надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места, как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от ажиотажа.