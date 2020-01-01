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Гололедица и переменная облачность ожидаются 3 января в Беларуси

02.01.2020 15:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гололедица и переменная облачность ожидаются 3 января в Беларуси
Фото из открытых источников

Гололедица и переменная облачность ожидаются 3 января в Беларуси Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В пятницу, 3 января, в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет юго-западный порывистый.

Температура воздуха ночью составит до минус 5 градусов, днем воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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