Температура воздуха ночью составит до минус 5 градусов, днем воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.
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Гололедица и переменная облачность ожидаются 3 января в Беларуси
02.01.2020 15:31 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит до минус 5 градусов, днем воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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