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МАЗ стал официальным партнером брестского «Динамо»
02.01.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «
«Чемпионы Беларуси и призеры «Дакара» вместе начинают путь к новым победам», – информирует пресс-служба клуба.
Три экипажа «МАЗ Спорт Авто» с эмблемой «Динамо» Брест на корпусе стартуют на «Дакаре» в январе 2020 года.
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«Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «МАЗ Спорт Авто». «Чемпионы Беларуси и призеры «Дакара» вместе начинают путь к новым победам», –...
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