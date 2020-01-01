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МАЗ стал официальным партнером брестского «Динамо»

02.01.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «МАЗ Спорт Авто».

МАЗ стал официальным партнером брестского «Динамо»

«Чемпионы Беларуси и призеры «Дакара» вместе начинают путь к новым победам», – информирует пресс-служба клуба.

Три экипажа «МАЗ Спорт Авто» с эмблемой «Динамо» Брест на корпусе стартуют на «Дакаре» в январе 2020 года.

 
Теги: Брест
 
 
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  «Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «МАЗ Спорт Авто». «Чемпионы Беларуси и призеры «Дакара» вместе начинают путь к новым победам», –...
 
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