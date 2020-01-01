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«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экспорт медицинских услуг в Витебской области в 2020 году вырастет практически вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регион рассчитывает получить около 10 миллионов рублей. В первую очередь, благодаря производству и продаже лекарственных препаратов. Продолжают пользоваться популярностью у иностранцев белорусские санатории и медицинские услуги. Так, только в Витебском областном роддоме за 2019 год помощь получили около полтысячи жительниц ближнего и дальнего зарубежья.
Вячеслав Кондратьев, житель Витебска:
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Новости Беларуси. Экспорт медицинских услуг в Витебской области в 2020 году вырастет практически вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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