Как открыть шампанское клюшкой и луки в платьях у елки. Вот что постили спортсменки в Новый год

Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко встретила Новый год в Китае, Дарья Домрачева — в компании китайцев и мужа, а Александра Герасименя 31 декабря отметила день рождения. SPORT.TUT.BY собрал в галерею новогодние посты спортсменок в Instagram.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 и тренер сборной по художественной гимнастике сегодня Любовь Черкашина вспомнила, с каким трепетом жила в ожидании Нового года.

— А сейчас голова не успевает за тем, что уже 2020-й, — призналась Люба. — Берегите себя! И долгих лет жизни вам!

У чемпионки мира 2015 года в беге на 800 метров Марины Арзамасовой нынче непростой этап в карьере: ее обвинили в употреблении допинга . Марина настояла на вскрытии пробы «В», после чего новой информации не поступало. Несмотря на неопределенность, Марина «поблагодарила» 2019 год за все случившееся с ней.

— Самый непростой, самый болезненный, самый осознанный, самый пробуждающий год моей жизни, — считает чемпионка. — Было по-всякому. За последние четыре месяца моя жизнь круто изменилась. Но самое главное осталось неизменным! Моя семья и мои друзья — это мое богатство. И мой спорт тоже навсегда со мной.

Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова (во втором ряду вторая справа) выложила фото с тренерами команды и напарниками по сборной, среди которых еще одна олимпийская чемпионка Алла Цупер и чемпионка мира Александра Романовская. С этими людьми Аня проведет много времени в 2020 году.