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На СТВ вышел репортаж о забеге трезвости. Всем показалось, что его вела нетрезвая ведущая
Источник материала: KYKY>
Вчера вечером, 1 января, на СТВ решили провести прямое включение из Минска. В кадре была репортер канала Елена Козлова. Она пыталась рассказать о забеге трезвости и открытии горнолыжной трассы «Солнечная долина». Но что-то пошло не так – смотрите сами.
Елена говорила медленно, неуверенно, старалась улыбаться, но путала текст и словно забывала, что она в эфире. На видео слышно, как в конце репортажа кто-то за кадром (возможно, оператор) говорит ведущей: «Заканчивай».
Что это было?
Ролик стал популярен в социальных сетях – большинство зрителей предположило, что Елена вышла в эфив в нетрезвом виде. Журналисты TUT.BY
Позже коллега ведущей Вероника Гришкова написала пост в Facebook, подтвердив, что Козловой стало плохо.
Как резонно заметили комментаторы и коллеги по профессии, если ведущая действительно была нетрезва, канал придумал странную версию. Если девушка действительно ни разу не выходила в эфир и переволновалась – стоило ли на месте руководства ставить её в праздничный эфир?
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Вчера вечером, 1 января, на СТВ решили провести прямое включение из Минска. В кадре была репортер канала Елена Козлова. Она пыталась рассказать о забеге трезвости и...
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