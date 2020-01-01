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На СТВ вышел репортаж о забеге трезвости. Всем показалось, что его вела нетрезвая ведущая

02.01.2020 16:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером, 1 января, на СТВ решили провести прямое включение из Минска. В кадре была репортер канала Елена Козлова. Она пыталась  рассказать о забеге трезвости и открытии горнолыжной трассы «Солнечная долина». Но что-то пошло не так – смотрите сами.

Елена говорила медленно, неуверенно, старалась улыбаться, но путала текст и словно забывала, что она в эфире. На видео слышно, как в конце репортажа кто-то за кадром (возможно, оператор) говорит ведущей: «Заканчивай».

Что это было? 

Ролик стал популярен в социальных сетях – большинство зрителей предположило, что Елена вышла в эфив в нетрезвом виде. Журналисты TUT.BY попросили заместителя генерального директора СТВ Кирилла Казакова рассказать, что случилось с Еленой Козловой во время эфира. Вот его ответ: «Девушка переволновалась. Она весь день была на ногах, снимала, вечером было одно из первых для нее прямых включений. У нее поднялось давление, после окончания включения корреспондент потеряла сознание, ее приводил в чувство оператор. Елене понадобилась медицинская помощь. Сейчас с ней, слава богу, все в порядке».

Позже коллега ведущей Вероника Гришкова написала пост в Facebook, подтвердив, что Козловой стало плохо.

Как резонно заметили комментаторы и коллеги по профессии, если ведущая действительно была нетрезва, канал придумал странную версию. Если девушка действительно ни разу не выходила в эфир и переволновалась – стоило ли на месте руководства ставить её в праздничный эфир?

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером, 1 января, на СТВ решили провести прямое включение из Минска. В кадре была репортер канала Елена Козлова. Она пыталась  рассказать о забеге трезвости и...
 
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