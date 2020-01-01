ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Под любую задачу нужны финансы и исполнители». Украинский тренер «Шахтера» - о пути к чемпионству

02.01.2020 17:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый главный тренер солигорского «Шахтера» украинец Юрий Вернидуб в интервью журналисту ресурса ua-football.com рассказал о своем тренерском дебюте в белорусском футболе и поделился ожиданиями от работы в солигорском «Шахтере».

SPORT.TUT.BY приводит наиболее интересные цитаты из разговора.


Фото: ФК «Шахтер»

— Я принял такое решение, так как мне понравилась инфраструктура клуба, отношение его руководства к разным важным вопросам, — признается Юрий Николаевич.

— Да и сама команда хорошая — она регулярно занимает второе-третье места, а в 2005 году была чемпионом Беларуси. К сожалению, ей пока никак не удается повторить это достижение. Хотя есть задача, есть необходимые условия и стремление людей, которые хотят осуществить это желание. Почему бы не попробовать воплотить его в реальность?

Если кто-то относится к белорусскому футболу скептически, то зря. Поверьте мне — в этой стране уровень чемпионата ничем не хуже нашего. Да, сборная Беларуси выступает не очень, но футбол на внутренней арене подкупает турнирной борьбой.

В национальном чемпионате участвует шестнадцать команд, многие из которых отличаются конкурентноспособностью. Среди достойных участников такие команды, как БАТЭ, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), тот же «Шахтер» (Солигорск), «Городея», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Не сказал бы, что все они по своему уровню уступают украинским. Единственный минус — это отток перспективной молодежи. Многие из них стараются уехать в другие чемпионаты, где финансовые условия совсем иные — в частности, в Россию.

Говоря о теме чемпионата Беларуси, могу сказать: в нем достаточно клубов с хорошими показателями работы местных тренеров. Команды демонстрируют свою игру, играя в достаточно неплохой футбол. Та же «Ислочь», и даже боровшийся за выживание «Энергетик-БГУ» — непростая и интересная команда.

В ней много перспективной молодежи, один из которых — нападающий Илья Шкурин (он забил в чемпионате 19 мячей) подписал контракт с московским ЦСКА (Официального подтверждения этому нет, — Прим. SPORT.TUT.BY). Это о чем-то говорит, не так ли?

В общем, для меня, как тренера, есть над чем работать. Буду стараться помочь нашим футболистам сделать шаг наверх по части прогресса, чтобы они могли заиграть на более высоком уровне.

— Вы наверняка в курсе известной фразы Виктора Прокопенко, который сказал, что оптимальный срок работы тренера на одном месте — пять лет?

— Получается, что в «Заре» я пересидел немножко (улыбается). Но на этот счет не делаю каких-либо выводов. После ухода из луганского клуба у меня были и другие предложения, но я выбрал именно тот вариант, который лег мне на душу и который меня сразу же привлек. Я ощутил доверие руководства, так как в солигорский «Шахтер» пришел не один, а со своим тренерским штабом. Это дорогого стоит.

Люди в Солигорске мне поверили, и я понимаю, что они будут ждать от меня с ассистентами ответного хода — то бишь решить поставленные клубом задачи. А они самые высокие — в частности, выиграть чемпионское звание.

Интересный проект, интересная команда. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сделать то, что хотят руководители и этот клуб. А как оно будет — жизнь покажет. Главное, что есть задача и есть мечта.

— Насколько она осуществима?

— Понятное дело, что в футболе не бывает такого, чтобы р-р-раз — и выиграть золото. Для этого надо немало потрудиться определенное время. Я ведь не волшебник, и думаю, что пригласившие меня люди это прекрасно понимают. Тем более, что после разговора с президентом «Шахтера» я убедился, что между нами есть полное взаимопонимание.

Меня заверили, что все необходимое для турнирного совершенствования команды будет делаться. Как и я буду делать то же самое со спортивной стороны. Надеюсь, что сработаемся. Руководители солигорского клуба понимают, что под любую задачу нужны финансы и исполнители соответствующего уровня.

Уже сейчас могу сказать, что слова подкрепляются конкретными фактами: на сегодняшний день есть игроки, подписавшие контракт с «Шахтером». И неплохие, на мой взгляд, игроки. Кстати, ни одного подписания не происходило без моего согласия.

Всех футболистов просматривал я лично вместе с тренерским штабом, после чего и принималось совместное решение.

— Украинцы среди новичков «Шахтера» есть?

— Нет. Я думаю, что если и будет какой-нибудь известный мне сильный украинский легионер в числе кандидатов, то нужно знать, захочет ли он переходить в белорусский клуб. У нас ведь в Украине футболисты, знающие себе цену, всегда стремятся уехать в Европу. А ехать лишь бы ехать, думаю, тоже никто не захочет.

До этого в «Шахтере» было два украинца — Никита Татарков и Вася Прийма. Первого из них на момент моего приезда в Солигорск в команде уже не было, а второго прекрасно знаю по его выступлениям в возглавляемой мною «Заре». У него еще год контракта, однако я Прийме сказал, что на него не рассчитываю.

Во-первых, в связи с тем, что в этом году ужесточили лимит на легионеров. В ходе матча в составе команды может быть пять белорусов, столько же иностранцев и один россиянин. Понятно, что этот шаг в какой-то мере будет мешать тем белорусским командам, которые будут выполнять задачу и получать право играть в еврокубках.

А если посмотреть с другой стороны, то возможно, решение руководителей национальной федерации футбола и правильное. Они хотят сделать все для того, чтобы местные футболисты росли и прогрессировали. Ведь те результаты, которые сейчас показывает сборная Беларуси, не слишком радуют.

— На какой срок подписан ваш договор с солигорским клубом?

— На три года. Но поверьте, я такой человек, который не будет держаться за его пункты во что бы то ни стало. Если увижу, что что-то не будет получаться, то первым делом сам сделаю соответствующий шаг, не дожидаясь, что мне будут что-то высказывать.

— Где запланированы тренировочные сборы у вашей команды?

— Первый, втягивающий, проведем в Беларуси — он продлится одиннадцать дней. А затем «Шахтер» ждет два сбора в Турции — с 22-го января по 5-е февраля и с 8-го по 22-е.

Затем вернемся в Солигорск, где 7 марта нам предстоит матч за Суперкубок с брестским «Динамо». За две недели, предшествующие ему, будем привыкать к погоде, адаптироваться.

Потом через неделю нашу команду ждет первый четвертьфинальный поединок Кубка Беларуси с жодинским «Торпедо-БелАЗ», а спустя пять дней — ответный.

Концовка марта предусматривает перерыв, вызванный играми национальной сборной, а в начале апреля стартует новый чемпионат.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Вернидуб рассказал о своем тренерском дебюте в белорусском футболе и поделился ожиданиями от работы в солигорском «Шахтере».
 
Новости дня
Новости разные
 
Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика