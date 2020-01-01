«Под любую задачу нужны финансы и исполнители». Украинский тренер «Шахтера» - о пути к чемпионству

Источник материала: Tut.by

Новый главный тренер солигорского «Шахтера» украинец Юрий Вернидуб в интервью журналисту ресурса ua-football.com рассказал о своем тренерском дебюте в белорусском футболе и поделился ожиданиями от работы в солигорском «Шахтере».

SPORT.TUT.BY приводит наиболее интересные цитаты из разговора.



Фото: ФК «Шахтер»

— Я принял такое решение, так как мне понравилась инфраструктура клуба, отношение его руководства к разным важным вопросам, — признается Юрий Николаевич.

— Да и сама команда хорошая — она регулярно занимает второе-третье места, а в 2005 году была чемпионом Беларуси. К сожалению, ей пока никак не удается повторить это достижение. Хотя есть задача, есть необходимые условия и стремление людей, которые хотят осуществить это желание. Почему бы не попробовать воплотить его в реальность?

Если кто-то относится к белорусскому футболу скептически, то зря. Поверьте мне — в этой стране уровень чемпионата ничем не хуже нашего. Да, сборная Беларуси выступает не очень, но футбол на внутренней арене подкупает турнирной борьбой.

В национальном чемпионате участвует шестнадцать команд, многие из которых отличаются конкурентноспособностью. Среди достойных участников такие команды, как БАТЭ, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), тот же «Шахтер» (Солигорск), «Городея», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Не сказал бы, что все они по своему уровню уступают украинским. Единственный минус — это отток перспективной молодежи. Многие из них стараются уехать в другие чемпионаты, где финансовые условия совсем иные — в частности, в Россию.

Говоря о теме чемпионата Беларуси, могу сказать: в нем достаточно клубов с хорошими показателями работы местных тренеров. Команды демонстрируют свою игру, играя в достаточно неплохой футбол. Та же «Ислочь», и даже боровшийся за выживание «Энергетик-БГУ» — непростая и интересная команда.

В ней много перспективной молодежи, один из которых — нападающий Илья Шкурин (он забил в чемпионате 19 мячей) подписал контракт с московским ЦСКА (Официального подтверждения этому нет, — Прим. SPORT.TUT.BY). Это о чем-то говорит, не так ли?

В общем, для меня, как тренера, есть над чем работать. Буду стараться помочь нашим футболистам сделать шаг наверх по части прогресса, чтобы они могли заиграть на более высоком уровне.

— Вы наверняка в курсе известной фразы Виктора Прокопенко, который сказал, что оптимальный срок работы тренера на одном месте — пять лет?

— Получается, что в «Заре» я пересидел немножко (улыбается). Но на этот счет не делаю каких-либо выводов. После ухода из луганского клуба у меня были и другие предложения, но я выбрал именно тот вариант, который лег мне на душу и который меня сразу же привлек. Я ощутил доверие руководства, так как в солигорский «Шахтер» пришел не один, а со своим тренерским штабом. Это дорогого стоит.

Люди в Солигорске мне поверили, и я понимаю, что они будут ждать от меня с ассистентами ответного хода — то бишь решить поставленные клубом задачи. А они самые высокие — в частности, выиграть чемпионское звание.

Интересный проект, интересная команда. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сделать то, что хотят руководители и этот клуб. А как оно будет — жизнь покажет. Главное, что есть задача и есть мечта.

— Насколько она осуществима?

— Понятное дело, что в футболе не бывает такого, чтобы р-р-раз — и выиграть золото. Для этого надо немало потрудиться определенное время. Я ведь не волшебник, и думаю, что пригласившие меня люди это прекрасно понимают. Тем более, что после разговора с президентом «Шахтера» я убедился, что между нами есть полное взаимопонимание.

Меня заверили, что все необходимое для турнирного совершенствования команды будет делаться. Как и я буду делать то же самое со спортивной стороны. Надеюсь, что сработаемся. Руководители солигорского клуба понимают, что под любую задачу нужны финансы и исполнители соответствующего уровня.

Уже сейчас могу сказать, что слова подкрепляются конкретными фактами: на сегодняшний день есть игроки, подписавшие контракт с «Шахтером». И неплохие, на мой взгляд, игроки. Кстати, ни одного подписания не происходило без моего согласия.

Всех футболистов просматривал я лично вместе с тренерским штабом, после чего и принималось совместное решение.

— Украинцы среди новичков «Шахтера» есть?

— Нет. Я думаю, что если и будет какой-нибудь известный мне сильный украинский легионер в числе кандидатов, то нужно знать, захочет ли он переходить в белорусский клуб. У нас ведь в Украине футболисты, знающие себе цену, всегда стремятся уехать в Европу. А ехать лишь бы ехать, думаю, тоже никто не захочет.

До этого в «Шахтере» было два украинца — Никита Татарков и Вася Прийма. Первого из них на момент моего приезда в Солигорск в команде уже не было, а второго прекрасно знаю по его выступлениям в возглавляемой мною «Заре». У него еще год контракта, однако я Прийме сказал, что на него не рассчитываю.

Во-первых, в связи с тем, что в этом году ужесточили лимит на легионеров. В ходе матча в составе команды может быть пять белорусов, столько же иностранцев и один россиянин. Понятно, что этот шаг в какой-то мере будет мешать тем белорусским командам, которые будут выполнять задачу и получать право играть в еврокубках.

А если посмотреть с другой стороны, то возможно, решение руководителей национальной федерации футбола и правильное. Они хотят сделать все для того, чтобы местные футболисты росли и прогрессировали. Ведь те результаты, которые сейчас показывает сборная Беларуси, не слишком радуют.

— На какой срок подписан ваш договор с солигорским клубом?

— На три года. Но поверьте, я такой человек, который не будет держаться за его пункты во что бы то ни стало. Если увижу, что что-то не будет получаться, то первым делом сам сделаю соответствующий шаг, не дожидаясь, что мне будут что-то высказывать.

— Где запланированы тренировочные сборы у вашей команды?

— Первый, втягивающий, проведем в Беларуси — он продлится одиннадцать дней. А затем «Шахтер» ждет два сбора в Турции — с 22-го января по 5-е февраля и с 8-го по 22-е.

Затем вернемся в Солигорск, где 7 марта нам предстоит матч за Суперкубок с брестским «Динамо». За две недели, предшествующие ему, будем привыкать к погоде, адаптироваться.

Потом через неделю нашу команду ждет первый четвертьфинальный поединок Кубка Беларуси с жодинским «Торпедо-БелАЗ», а спустя пять дней — ответный.

Концовка марта предусматривает перерыв, вызванный играми национальной сборной, а в начале апреля стартует новый чемпионат.