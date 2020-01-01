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Россия развязала против Польши информационную войну?
Источник материала: Партизан
Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает антипольские вылазки президента Путина частью игры Кремля против Польши и Запада.
Евродепутат от «Права и справедливости» Яцек Сариуш-Вольский заявил, что слова президента России Владимира Путина о якобы соучастии Польши в развязывании Второй мировой войны являются частью более крупного, долгосрочного плана по дискредитации страны на международной арене. Выступая в эфире
Противоречащее историческим фактам клеветническое заявление президента Владимира Путина осудили, в частности, послы США, Германии, Франции в Варшаве, а также представители еврейских организаций. Комментируя слова российского президента, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что «президент Путин много раз лгал о Польше. Он всегда делал это сознательно. Русский народ — это величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории, и он заслуживает правды».
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Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает антипольские вылазки президента Путина частью игры Кремля против Польши и Запада.
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