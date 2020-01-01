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Россия развязала против Польши информационную войну?

02.01.2020 17:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает антипольские вылазки президента Путина частью игры Кремля против Польши и Запада.

Евродепутат от «Права и справедливости» Яцек Сариуш-Вольский заявил, что слова президента России Владимира Путина о якобы соучастии Польши в развязывании Второй мировой войны являются частью более крупного, долгосрочного плана по дискредитации страны на международной арене. Выступая в эфире Польского Радио,политик «Права и справедливости» высказал мнение, что российский президент пытается внести раскол в отношения между Польшей с странами Западной Европы. «Заявления российского президента я рассматриваю как элемент геополитической игры с целью нанести вред отношениям между странами Западной и Центральной и Восточной Европой»,- отметил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. По его мнению, мы имеем дело с проводимой Россией информационной войной против Польши.


Противоречащее историческим фактам клеветническое заявление президента Владимира Путина осудили, в частности, послы США, Германии, Франции в Варшаве, а также представители еврейских организаций. Комментируя слова российского президента, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что «президент Путин много раз лгал о Польше. Он всегда делал это сознательно. Русский народ — это величайшая жертва Сталина, одного из самых жестоких преступников в истории, и он заслуживает правды».

 
 
 
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Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает антипольские вылазки президента Путина частью игры Кремля против Польши и Запада.
 
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