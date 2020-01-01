Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию

Источник материала: СТВ

Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового года является программа «Голубой огонёк», которая на протяжении десятилетий выходила на экраны.

Передача была создана с целью подарить людям возможность посмотреть на знаменитостей, услышать новые хиты или спеть вместе с гостями программы старые песни, да и просто приятно провести время. В «Голубом огоньке» участвовали даже Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.

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Впрочем, не только передачи, но и праздничные фильмы вызывают приятную грусть о былом. Мы собрали несколько атмосферных снимков, которые способны перенести в прошлое.

Юрий Гагарин



Фото: instagram.com/doktorsmolin

Муслим Магомаев



Фото: instagram.com/muslim_magomaev__

Алла Пугачёва



Фото: instagram.com/pro_zvezdu

Евгений Петросян



Фото: instagram.com/sov_kinodom

Татьяна Грушина и Николай Караченцов



Фото: instagram.com/irinatarasova8788

Ольга Аросева, Юрий Валынцев и Станислав Микульский



Фото: instagram.com/1977atom

Сергей Жуков, Алексей Потехин и Наташа Королёва



Фото: instagram.com/koroleva__ru

Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов



Фото: instagram.com/kino.park2019

Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков



Фото: instagram.com/historykino

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