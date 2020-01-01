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Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Источник материала: СТВ
Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового года является программа «Голубой огонёк», которая на протяжении десятилетий выходила на экраны.
Передача была создана с целью подарить людям возможность посмотреть на знаменитостей, услышать новые хиты или спеть вместе с гостями программы старые песни, да и просто приятно провести время. В «Голубом огоньке» участвовали даже Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.
Впрочем, не только передачи, но и праздничные фильмы вызывают приятную грусть о былом. Мы собрали несколько атмосферных снимков, которые способны перенести в прошлое.
Юрий Гагарин
Муслим Магомаев
Алла Пугачёва
Евгений Петросян
Татьяна Грушина и Николай Караченцов
Ольга Аросева, Юрий Валынцев и Станислав Микульский
Сергей Жуков, Алексей Потехин и Наташа Королёва
Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов
Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков
Несколько месяцев назад мы собрали редкие фотографии советских актёров.
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Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового...
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