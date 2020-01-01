ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию

02.01.2020 17:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового года является программа «Голубой огонёк», которая на протяжении десятилетий выходила на экраны. 

Передача была создана с целью подарить людям возможность посмотреть на знаменитостей, услышать новые хиты или спеть вместе с гостями программы старые песни, да и просто приятно провести время. В «Голубом огоньке» участвовали даже Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. 

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд 

Впрочем, не только передачи, но и праздничные фильмы вызывают приятную грусть о былом. Мы собрали несколько атмосферных снимков, которые способны перенести в прошлое. 

Юрий Гагарин 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/doktorsmolin 

Муслим Магомаев 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/muslim_magomaev__ 

Алла Пугачёва 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/pro_zvezdu 

Евгений Петросян 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/sov_kinodom 

Татьяна Грушина и Николай Караченцов 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/irinatarasova8788 

Ольга Аросева, Юрий Валынцев и Станислав Микульский 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/1977atom 

Сергей Жуков, Алексей Потехин и Наташа Королёва 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/koroleva__ru 

Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/kino.park2019 

Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Фото: instagram.com/historykino 

Несколько месяцев назад мы собрали редкие фотографии советских актёров.

Посмотреть на Гурченко, Миронова и Румянцеву можно здесь

Люди в материале: Юрий Гагарин, Муслим Магомаев, Алла Пугачёва, Евгений Петросян, Татьяна Грушина, Николай Караченцов, Ольга Аросева, Юрий Валынцев, Станислав Микульский, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Наташа Королева, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска, Андрей Мягков
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер создатель советских БМП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика