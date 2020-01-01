Большой фоторепортаж музыкальной шоу-программы «В Новый год без ВИЗ».

Больше фото от Игоря Варчика здесь.

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске

Новогодняя ночь-2020 в Волковыске