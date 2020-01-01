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Журналистке СТВ стало плохо во время выхода в прямой эфир

02.01.2020 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистке СТВ Елене Козловой стало плохо во время прямого эфира. Было отчетливо заметно, что в течение ее монолога речь становилось все хуже, а паузы между словами длиннее. Журналистка в какой-то момент и вовсе замолчала, глядя в текст, а голос за кадром - видимо, оператора - подсказывал ей: «говори».




По иронии судьбы, сюжет был о трезвом образе жизни и о том, что уже в первый день Нового года находятся желающие сделать пробежку. Это дало повод интернет-пользователям поерничать по поводу того, что журналистка сама была не очень-то трезвой.

Как рассказали потом коллеги, на самом деле Елена переволновалась, потому что для нее это был первый прямой эфир. После того, как камера была выключена, она упала в обморок, и для нее пришлось вызывать ко Дворцу спорта скорую помощь. Выяснилось, что у нее резко подскочило давление. Сейчас с Еленой Козловой уже все в порядке.

Не совсем понятно, почему эфир не прервали сразу, как только заметили, что журналистке становится все хуже. И почему ведущий в студии не объяснил зрителям о том, что это дебют девушки, поэтому волнение сыграло с ней дурную шутку.
 
 
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Журналистке СТВ Елене Козловой стало плохо во время прямого эфира. Было отчетливо заметно, что в течение ее монолога речь становилось все хуже, а паузы между...
 
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