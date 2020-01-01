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Сергей Ковальчук занял пост главного тренера брестского «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В первый день календарного года стал известен новый главный тренер чемпиона страны – брестского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, контракт с прежним рулевым, чехом Марцелом Личкой, продлен не был. Новым главным тренером стал Сергей Ковальчук, в прошлом сезоне являвшийся спортивным директором клуба.
Кстати, ранее он уже возглавлял «Динамо». В 2018 году команда из Бреста под руководством Ковальчука завоевала Кубок Беларуси.
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Новости Беларуси. В первый день календарного года стал известен новый главный тренер чемпиона страны – брестского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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