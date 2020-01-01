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Завтра рабочий день: на границе выросли очереди из легковушек

02.01.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По последним данным, на границе "застряли" 390 машин. Самая напряженная ситуация наблюдается на границе Беларуси с Польшей.

Завтра рабочий день: на границе выросли очереди из легковушек

Очереди из легковых автомобилей выросли на белорусской границе днем 2 января, об этом свидетельствуют данные сайта Государственного пограничного комитета.

По последним данным, выезда в Евросоюз ждут 390 легковушек. Больше всего машин собралось на границе с Польшей: тут стоят 270 авто. Еще 120 машин жду выезда в Литву. Зато в пунктах пропуска на границе с Латвией спокойно.

Пятница, 3 января, в Беларуси считается рабочим днем. Однако многие компании и предприятия "гуляют" до 7 числа включительно. Поэтому, вероятнее всего, после празднования Нового года люди отправились на большие выходные в Европу.

Завтра рабочий день: на границе выросли очереди из легковушек

В тематических группах в соцсетях белорусы рассказывают, что на некоторых пунктах пропуска, в частности "Берестовице" и "Брузгах" довольно много автомобилей с российскими номерами – жители соседней страны могут похвастаться длинными выходными – с 1 по 8 января. За это время можно съездить на короткий отдых в Евросоюз.

Что касается грузовых автомобилей, то на границе спокойно.

 
 
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  По последним данным, на границе "застряли" 390 машин. Самая напряженная ситуация наблюдается на границе Беларуси с Польшей. Очереди из легковых автомобилей...
 
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