ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот это зажгли! В Страсбурге в новогоднюю ночь сожжено 220 автомобилей

02.01.2020 17:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полиция Страсбурга в регионе Гранд-Эст во Франции задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.

По предварительным данным, огнем уничтожены 220 автомобилей, пишет Dernières Nouvelles d'Alsace.

Заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман называет события новогодней ночи беспрецедентными. "Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]", - сказал он. Слова Эрмана приводит ТАСС.


Пользователи соцсетей размещают кадры ночных поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо посреди улиц автомобили. Хотя в префектуре департамента Нижний Рейн не стали называть точное количество уничтоженных машин, уже сейчас можно говорить о том, что ситуация как минимум вдвое хуже, чем годом ранее.

В ходе подавления беспорядков, которые продолжались практически до утра, семь сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате обстрела пиротехническими изделиями.

Есть пострадавшие и среди пожарных. На одну из команд огнеборцев напали молодые люди, вооруженные металлическими прутьями. В другом инциденте пожарную машину забросали камнями. При этом один пожарный был ранен осколками стекла. А другого от возможной гибели спас шлем, который он не снимал в автомобиле. Власти полагают, что злоумышленники специально устраивают поджоги, чтобы потом нападать на экипажи пожарной службы.

Также сообщается о как минимум одном пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.

Несколько предполагаемых хулиганов объявлены в розыск. Среди них есть несовершеннолетние, в том числе 10-летний ребенок.

Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.



В том же регионе Франции из-за неосторожного обращения с праздничной пиротехникой в новогоднюю ночь один человек погиб, а десятки получили ранения. В городе Агно (департамент Нижний Рейн) 30-летний мужчина получил смертельные травмы при запуске фейерверка.

Согласно данным университетских больниц Страсбурга, в службу неотложной помощи этой ночью обратились 11 человек. У них были преимущественно травмы рук. Трое пострадавших взрослых и трое детей нуждались в операции.


В городе Мюлуз (департамент Верхний Рейн) трое местных жителей обратились к медикам с незначительными повреждениями после взрывов пиротехники. Еще около 15 человек в этом городе получили различные травмы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В городе Кольмар (департамент Верхний Рейн) еще восемь граждан пострадали после запуска фейерверков. Одному из них потребовалась операция.

Каждый год накануне крупных празднований в упомянутых департаментах местные власти выпускают запрет на транспортировку пиротехники и использование ее в общественных местах. Ужесточение правил объясняется близостью Германии, куда любители фейерверков отправляются за покупкой пиротехники, и где законодательство в данной сфере менее строгое, чем во Франции.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Страсбурга в регионе Гранд-Эст во Франции задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Ковальчук занял пост главного тренера брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика