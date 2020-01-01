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«Должно простоять долго». Ледяная резиденция Деда Мороза появилась в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В настоящую сказку могут окунуться жители и гости Могилева. Здесь открыли ледяную резиденцию Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 тонн чистейших озёрных кубов везли из Екатеринбурга. Ледяную красоту создавали почти две недели мастера из Минска и Санкт-Петербурга.
Денис Новицкий, скульптор (Россия):
Анастасия Сиваева, жительница Могилёва:
Вдохновила мастеров на создание ледяного городка сказка «Щелкунчик и Мышиный король». Очень символично для наступившего года Крысы.
Центральное место композиции занимают Дед Мороз и Снегурочка, есть и дворец, карета и трон. Полюбоваться скульптурами и сделать фото на память можно в парке Подниколье.
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Новости Беларуси. В настоящую сказку могут окунуться жители и гости Могилева. Здесь открыли ледяную резиденцию Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24...
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