|
Вернут ли возможность смотреть ТНТ в Беларуси – неизвестно
Источник материала: Партизан
Белорусам заменили российский телеканал ТНТ на украинский «Квартал»
С Нового года пользователей Минских телевизионных информационных сетей (МТИС) ждал неожиданный сюрприз, пишет
На сайте МТИС дают такое описание канала: «Развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора». Что касается исчезнувшего с сетки вещания телеканала ТНТ, то по этому поводу в МТИС поясняют, мол, на трансляцию российского телеканала закончился договор. И пока что неизвестно, увидят ли его пользователи МТИС снова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам заменили российский телеканал ТНТ на украинский «Квартал»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)