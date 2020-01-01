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В Беларуси Новый год встретили ярмарками и ночными гуляниями

02.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый 2020 год встретили в Беларуси. Кто-то дома, в кругу семьи, кто-то – на улицах и площадях. К празднику присоединился корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Оглушительно, одной большой семьей встречали Новый год в центре Минска. На Октябрьской площади собрались тысячи человек. Эмоции переполняли каждого, 2020-й начался!

Вместо домашнего застолья – гулянья у главной елки страны. Среди ярких огней праздник намного ближе. Настроение не могло омрачить даже отсутствие снега.

«Настроение хорошее, погода не мешает!» – говорит девушка.

«Настроение не снег приносит, а хорошая компания. А тут компания отличная. Как и праздник, светлые лица!» – отметил мужчина.

Пока одни фотографировались у елки, других развлекали известные белорусские артисты и творческие коллективы. В новогоднюю ночь работали аттракционы и ледовые катки.

Не прекращал работу общественный транспорт, поэтому многие успели побывать на нескольких праздничных площадках. Отметить Новый год по-белорусски приехали тысячи людей из разных стран.

«Мы из России, из Воронежа», – сказал мужчина.

«У нас традиция – встречать Новый год в новом городе. Мы решили, что в 2020 году Минск будет для нас новогодним праздником», – пояснила девушка.

В новогоднюю ночь не спали и дети. Как-никак – время чудес. На ярмарках – раздавали угощения. Кульминацией праздника стал фейерверк. Под яркие залпы прохожие на улицах поздравляли друг друга и загадывали желания. Сбудутся они или нет – все, конечно, зависит от каждого из нас.



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Теги: Минск
 
 
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На Октябрьской площади собрались тысячи человек. В новогоднюю ночь работали аттракционы и ледовые катки.
 
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