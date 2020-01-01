|
В Беларуси Новый год встретили ярмарками и ночными гуляниями
02.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый 2020 год встретили в Беларуси. Кто-то дома, в кругу семьи, кто-то – на улицах и площадях. К празднику присоединился корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Оглушительно, одной большой семьей встречали Новый год в центре Минска. На Октябрьской площади собрались тысячи человек. Эмоции переполняли каждого, 2020-й начался!
Вместо домашнего застолья – гулянья у главной елки страны. Среди ярких огней праздник намного ближе. Настроение не могло омрачить даже отсутствие снега.
Пока одни фотографировались у елки, других развлекали известные белорусские артисты и творческие коллективы. В новогоднюю ночь работали аттракционы и ледовые катки.
Не прекращал работу общественный транспорт, поэтому многие успели побывать на нескольких праздничных площадках. Отметить Новый год по-белорусски приехали тысячи людей из разных стран.
В новогоднюю ночь не спали и дети. Как-никак – время чудес. На ярмарках – раздавали угощения. Кульминацией праздника стал фейерверк. Под яркие залпы прохожие на улицах поздравляли друг друга и загадывали желания. Сбудутся они или нет – все, конечно, зависит от каждого из нас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Октябрьской площади собрались тысячи человек. В новогоднюю ночь работали аттракционы и ледовые катки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)