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В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan Гона из Японии

02.01.2020 16:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул, сообщает газета "Дэйли Сабах" со ссылкой на МВД Турции.

Четверо из задержанных - пилоты, отмечает газета.

Во вторник стало известно, что Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в Ливан. По словам Гона, ожидавшего суда в Японии, в Ливан он отправился, так как считает японскую судебную систему несправедливой и желает избежать политического преследования.

По данным СМИ, Гон отправился в столицу Ливана Бейрут не напрямую, а через Стамбул.

Японские СМИ сообщают, что официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был. Адвокаты Гона утверждают, что все его паспорта находятся у них. В то же время, по данным японских СМИ, у Гона есть два паспорта Франции.

Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам Гон отрицает все обвинения.

Весной 2019 года Токийский суд решил удовлетворить прошение адвокатов Гона на его освобождение под залог и позднее отклонил апелляцию, поданную на это решение прокуратурой.
 
 
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Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул, сообщает...
 
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