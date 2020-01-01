Целься в мечту — и все сбудется. Журналисты и молодежь продолжили новогодние традиции

Источник материала: Вороновская газета





Ставка на удачу может не сыграть, а расчет на характер — беспроигрышный, утверждают спортсмены. В силу внутреннего стержня хрупкой девчушки из Больтиникелей Валерии Кулевич верят многие ее земляки. Чуть больше года назад имя подающей надежды биатлонистки появилось на страницах нашей газеты. С того времени коллектив редакции пристально следит за судьбой Леры и искренне радуется, что наша поддержка и участие немного помогают в достижении ее мечты.

Совсем недавно учащаяся Беняконской школы с некоторым опасением думала о поступлении в Новополоцкое училище олимпийского резерва — отбор строгий, да и начинать самостоятельную жизнь в таком юном возрасте страшновато. Но настоятельные уговоры, всевозможная помощь учителя физической культуры и здоровья Тадеуша Евгеньевича Козловского помогли Лере преодолеть этот барьер. Вороновский «алмаз» теперь получает огранку в единственной стране экспериментальной группе Новополоцкого УОР. В ней занимаются 18 спортивных самородков из разных уголков Беларуси, отобранные по инновационным методикам Белорусской федерации биатлона. Это школяры, у которых зоркий глаз, твердая рука и генетическая предрасположенность к высоким физическим нагрузкам.











Короткие новогодние каникулы — небольшая передышка для юной спортсменки в плотном графике тренировок, учебных занятий, сборов. Меньше недели она провела дома с родными. Но успела побывать в родной школе и даже выступить за нее а первенстве по легкоатлетическому многоборью, встретиться с друзьями и дать небольшое интервью районке. Главный редактор «Воранаўскай газеты», а по совместительству депутат районного Совета депутатов Татьяна Дудко с наилучшими новогодними пожеланиями передала Лере сладкости и фрукты. Навестить подопечную с подарком поспешили юноши и девушки, которые и на прошлый Новый год приезжали с журналистами к ней. К дружной компании Каролины Вильбик, Арины Огар, Мирослава Чупревича, Павла Гембарука, Артура Стефановича и Влада Банявичюса с благотворительной миссией присоединились и Юлия Стефанович, Элина Концевич, Анастасия Гваер, Влад Юролайть, Эрнест Пожарицкий. С прежней не по возрасту родительской заботой молодые люди выбрали для Леры зимнее пальто, которое пришлось для девочки и по размеру, и по вкусу.















— Ты очень повзрослела, похорошела, — твердили гости, немного смущая собеседницу. — Расскажи, как твоя учеба.

— Поначалу было грустно — хотелось домой, — искренне призналась Валерия. — Учиться, тренироваться нелегко, но очень интересно. Дважды уже побывала на учебно-тренировочных сборах в Финляндии: занимались лыжной подготовкой на местных трассах, упражнялись в стрельбе, участвовали в контрольных соревнованиях. В свободное время знакомились с достопримечательностями. Очень много впечатлений, есть, что рассказать родителям, братьям и сестрам. На днях с группой едем в республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», где пройдет Кубок Белорусской федерации биатлона.

В жизни и спорте есть одно железное правило: никогда не сдаваться. Что бы ни происходило — борись до конца! Мы верим в тебя, Лера!

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.