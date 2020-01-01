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Умер создатель советских БМП

02.01.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный конструктор советских боевых машин пехоты (БМП) двух поколений Александр Благонравов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщил председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов, сообщает ТАСС.

Конструктор умер в ночь на 31 декабря. О дате похорон не сообщается.

Александр Благонравов родился в 1933 году в Москве. С 1974-го работал главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.

Под его руководством были созданы БМП-2 (1980) и БМП-3 (1987). Последняя на момент принятия на вооружение не имела зарубежных аналогов.

Благонравов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

 
 
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Под его руководством были созданы БМП-2 (1980) и БМП-3 (1987). Последняя на момент принятия на вооружение не имела зарубежных аналогов.
 
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