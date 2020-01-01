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Трамп призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине

02.01.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает издание "Голос Америки" в среду вечером.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине - ИФ)? Почему только Соединенные Штаты?", - сказал президент Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Он также добавил, что НАТО должно больше помогать Украине.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса - ИФ), они также должны больше давать Украине", - сказал Трамп.

Президент США также напомнил о коррупции в Украине, при этом похвалил президента Украины Владимира Зеленского.

"Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Трамп.


Комментируя дело импичмента, Трамп призвал американцев прочитать расшифровку телефонного разговора с президентом Украины или спросить лично Зеленского.

"Все, что вам нужно сделать - прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины. Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления. И это все дело", - сказал Трамп.

"Дело импичмента - это ложь. Это большая жирная ложь", - добавил он.
 
 
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Об этом сообщает издание "Голос Америки" в среду вечером.
 
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