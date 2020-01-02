Источник материала: Вороновская газета





В этом году форум немного изменит формат и состоится одновременно с фестивалем «Радость» на территории столичного Дворца искусства.

VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдет 4-5 января в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Свято-Елисаветинском монастыре.

Церемония открытия запланирована на 4 января. На этот раз своими спектаклями зрителей порадуют театр «Напротив» (Брест), образцовый детско-юношеский театр «Мара» и образцовый вокально-хоровой коллектив «Двина» (Витебский областной дворец детей и молодежи), театральный коллектив «УхТышка» (Витебск), «Адраджэнне батлейкі» БГПУ им.М.Танка, образцовый театр кукол «Солнышко» (Минск), народный театр «Батлейка» (городской поселок Мир, Гродненская область), кружок «Жаронцы» (агрогородок Раков, Минская область), семейный театр Быцко (деревня Стойлы, Брестская область), театр кукол, света и тени «Дом Солнца» (Минск).

Спектакли будет оценивать профессиональное жюри. Победителей определят в следующих номинациях: «За лучший спектакль» (Гран-при фестиваля), «За лучший дебют», «За лучшее раскрытие духовно-нравственного содержания спектакля», «За лучшее актерское исполнение».

Кроме того, 10-11 января в четвертый раз пройдет семинар «Школа батлейки». Запланированы лекции, на которых можно будет узнать секреты кукольного дела, мастер-классы и выставка работ мастеров-кукольников.

Ежегодно во время фестиваля проводится благотворительная акция «Свет души — добродетель». В эти дни артисты согреют своим творчеством воспитанников интернатов, а также тех, кто находится в больницах, проживает в домах престарелых. «Идею фестиваля «Нябёсы» отражает традиционный слоган «З лялькай да Бога». Показывая поучительные представления, батлеечники открывают детям и взрослым новый мир, где волшебство и реальность сплетаются воедино, где сказка учит мудрости и милосердию, зажигает в сердцах яркие огоньки добра и любви», — отметили организаторы.

Фестиваль проходит по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Учредителями выступают Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Содействие в проведении оказывают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Фестиваль был включен в список мероприятий программы сотрудничества между Министерством культуры и Белорусской православной церковью на 2018-2021 годы. Художественный руководитель фестиваля — актер Национального академического драматического театра им.М.Горького Александр Жданович.

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