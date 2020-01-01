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«Заблокировали даже @Belarus»

02.01.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые белорусы в первые дни года столкнулись с блокировкой аккаунтов в Фейсбук и Инстаграм.

«Заблокировали даже @Belarus»
Первого января некоторые жители Беларуси, а также, как выяснилось, других стран мира не смогли получить доступ к своим страниц в Facebook и Instagram. Их всех заподозрили в "сопричастности" к деятельности некого Николая Холпера. Хотя многие из заблокированных вообще не знают, о ком речь. 

"Пострадавшим" стал и корреспондент "Рэгіянальнай газеты". Он и попросил Николая Холпера ответить на вопросы. 

- Какое отношение вы имеете к сервисов накрутки, о которых идет речь, и форума ra.by?

- Я занимался их развитием, но эти сервисы уже, по сути, устарели и дорабатывают, наверное, последний год почти в автономном режиме, а я уже занят новыми проектами.

- Что за услуги предоставляет ваш сервис? Насколько, по-вашему, они соответствуют условиям использования Instagram?

- Сервис помогает продавцам SMM-услуг найти покупателей, а тем, кто нуждается в увеличении каких-либо показателей в Instagram, найти и заказать необходимые услуги. Сервис или его пользователи на каких-то этапах могут нарушать некоторые правила Instagram, но это правила, которые нарушаются всеми и на это никто не обращает внимание. А по сути сервис не работает с Instagram напрямую, поэтому углубляться в их правила не было необходимости.


- Вы знаете о ситуации касательно нынешней блокировки страниц в Facebook и / или Instagram?

- Да, в первую очередь я узнал об этом от родственников, которых также заблокировали.

- Сколько человек обратилось к вам лично и в интернете с проблемой блокировки страниц? Много из них жителей Беларуси?

- Лично ко мне обратилось несколько десятков человек, но учитывая, что большинство из них я даже не знаю, от блокировок пострадало много посторонних людей. Из реальных партнеров, с которыми работает сервис, никто не пострадал. Наверное, потому что у нас всегда были исключительно деловые отношения, которые нигде не афишировалось.

В Беларуси живет половина из тех, кто со мной связался. Думаю, это связано с тем, что большая часть моих реальных знакомых как раз в Беларуси и живет. В то же время мне написали и из России, Украины, Европы, Америки ...

Заблокировали даже аккаунт нашей страны - @BELARUS.

- Как бы вы объяснили, что с блокировкой столкнулись не только (и даже не столько) пользователи в го сервиса, а те люди, которые (по мнению Facebook) связаны с вами лично (а по факту могут слышать о вас впервые)?

- По-моему, в Facebook просто не особо разбирались в этом вопросе, а на скорую руку с помощью своего искусственного интеллекта попытались собрать круг наиболее близких мне людей и устроить с ними разборки. На это как раз показывают многочисленные ошибки в отправленных ими текстах и ​​блокирование совершенно посторонних людей.

- Facebook настаивает на приостановлении вашего сервиса - как вы отреагируете на это?

- Я мог бы пересмотреть некоторые методы работы, если бы в Facebook смогли меня убедить, что что-то работает неправильно. А просто так останавливать деятельность, которая не нравится Facebook, я не собираюсь. Сервис помог большому количеству людей, я получил очень много отзывов от людей по всему миру, которые хотят, чтобы сервис развивался.

- Готовы ли вы каким-то образом пытаться связываться с Facebook для решения проблемы?

- После блокировок Facebook написал мне, но я ответил, что не собираюсь с ними сотрудничать, если они не исправят то, что уже сделали. Не думаю, что у нас получится диалог, я никогда не общаюсь с теми, кто пытается показать силу вместо цивилизованного урегулирования ситуации. Facebook показал себя не с лучшей стороны и решил обратиться к методам запугивания, чтобы добиться нужного им результата, именно поэтому пострадали не реальные пользователи сервиса, а люди, которые могли быть знакомы со мной лично. Скорее всего, Facebook осознает, что не прав в данной ситуации и не может привести убедительных аргументов в свою пользу, иначе не опустился бы до таких низких мер, а первоначально связался со мной для урегулирования данного вопроса. Но меня давно перестали удивлять санкции с Запада, и я переживу презрение тех, кто решит, что это я виноват в блокировке их аккаунтов.

- Как оформлен ваш сервис юридически?
-
 Юридически сервис оформлен не в Беларуси.

***

Кстати, в Telegram появился чат пострадавших от блокировок, где пытаются найти выход из ситуации. Там люди как минимум из Беларуси, Украины и даже Ливана. Если вы среди пострадавших - присоединяйтесь.
 
 
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Некоторые белорусы в первые дни года столкнулись с блокировкой аккаунтов в Фейсбук и Инстаграм.
 
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