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Налоговики хотят создать базу со всеми доходами населения. Зачем и какие данные в нее могут попасть

02.01.2020 18:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство по налогам и сборам снова выступает за создание базы с расширенной информацией по доходам населения. Эту инициативу обсуждали на общественно-консультативных советах при МНС и Минтруда. Ранее налоговики уже предлагали создать подобную базу, в которой была бы информация обо всех доходах белорусов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На общественно-консультативных советах при Минтруда как минимум дважды в ноябре 2019 года обсуждали идею МНС создать новую базу о доходах населения. Причина — для предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, отмечала заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Эксперт Андрей Карпунин ответил на это предложение тем, что установить сумму реальных доходов для предоставления безналичных жилищных субсидий по президентскому указу № 322 не представляется возможным.

На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.

В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.

Уточним, что налоговики предлагают ввести расширенную базу по доходам граждан на основе системы государственного социального страхования. Проще говоря, чтоб наниматели передавали информацию обо всех доходах работников в ФСЗН.

Ранее налоговики уже выступали с такой инициативой. Предполагалось, что базу запустят с 1 января 2019 года, но позже ее запуск перенесли на начало 2021 года. Налоговики предлагали включать в базу данные о всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и другие.

Напомним, ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко отмечал, что в Беларуси налоговики сегодня обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения, при этом существует одна проблема: они разрознены. В том числе из-за разрозненности данных было решено создать информационную базу данных о доходах граждан.

По его словам, база должна аккумулировать и объединять на одной платформе все эти разрозненные информационные источники

— По мере роста электронного взаимодействия и информационных баз в других госорганах, и не только госорганах, эта информация будет либо аккумулироваться в нашей базе данных, либо наша база будет иметь доступ в режиме онлайн к этим источникам. Может быть, будут пересмотрены некоторые подходы, говорил Сергей Наливайко.

Министр по налогам и сборам приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».

— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.

 
 
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Министерство по налогам и сборам снова выступает за создание базы с расширенной информацией по доходам населения. Эту инциативу обсудали на...
 
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