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Налоговики хотят создать базу со всеми доходами населения. Зачем и какие данные в нее могут попасть
Источник материала: Tut.by
Министерство по налогам и сборам снова выступает за создание базы с расширенной информацией по доходам населения. Эту инициативу обсуждали на общественно-консультативных советах при
На общественно-консультативных советах при Минтруда как минимум
Эксперт Андрей Карпунин ответил на это предложение тем, что установить сумму реальных доходов для предоставления безналичных жилищных субсидий по президентскому указу № 322 не представляется возможным.
На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.
В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.
Уточним, что налоговики предлагают ввести расширенную базу по доходам граждан на основе системы государственного социального страхования. Проще говоря, чтоб наниматели передавали информацию обо всех доходах работников в ФСЗН.
Ранее налоговики уже
Напомним, ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко
По его словам, база должна аккумулировать и объединять на одной платформе все эти разрозненные информационные источники
— По мере роста электронного взаимодействия и информационных баз в других госорганах, и не только госорганах, эта информация будет либо аккумулироваться в нашей базе данных, либо наша база будет иметь доступ в режиме онлайн к этим источникам. Может быть, будут пересмотрены некоторые подходы, говорил Сергей Наливайко.
Министр по налогам и сборам приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».
— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.
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Министерство по налогам и сборам снова выступает за создание базы с расширенной информацией по доходам населения. Эту инциативу обсудали на...
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