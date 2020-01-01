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Чего ждать от 2020 года? 7 важных событий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые правила для использования семейного капитала, самый масштабный марафон памяти и арифметика жизни белорусов в результатах последней переписи населения. Что готовит нам 2020-й, какие события и даты уже отмечены в календаре?
Ксения Худолей, корреспондент:
Многодетные родители Василий и Юлия на входе в новую квартиру надпись «Милый дом» пристроили неслучайно. 2020-й для семьи Шевченко полон надежд и планов. Тем более, что строить их теперь можно смело. Кредит за собственное жилье покроет семейный капитал, а значит бюджет на этот год уже можно распределять, учитывая желания и мечты сына и дочек.
Василий Шевченко, многодетный отец:
2020-й – рубеж бессмертной памяти. 75 лет Великой Победы – трепетное событие для каждого белоруса. 9 мая мы встретим по традиции масштабно и светло. Впрочем, и до заветной даты вспомним историю в марафонах и акциях, QR-энциклопедиях военных мемориалов и новых знаках в память о давних событиях. По поручению Президента на границе Беларуси, Украины и России 9 мая возложить венки потомки смогут к обновлённой стеле «Дружба».
Между тем, важное событие в большой политике страны назначено на конец лета. Выборы Президента Республики Беларусь должны состояться не позднее 30 августа. Гражданский выбор белорусов на предстоящей президентской кампании определит, кто будет вести за собой страну в следующие 5 лет.
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Новости Беларуси. Новые правила для использования семейного капитала, самый масштабный марафон памяти и арифметика жизни белорусов в результатах последней...
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