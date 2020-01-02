Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В восточной Польше на индюшиной ферме зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Для ликвидации может потребоваться забить до 40 000 индюков❗

Власть на востоке Польши утверждает, что птичий грипп является причиной гибели по меньшей мере 25 000 индюков на птицефабриках у границ страны с Беларусью и Украиной.

Польская ассоциация животноводов и птицеводов заявила, что могут пострадать три фермы с риском заражения 350 000 птиц в радиусе трех километров от очага. Местные же СМИ сообщили, что может потребоваться уничтожить 40 000 индюков. Власти заявили, что проводятся антикризисные мероприятия

Главный ветеринар Люблинского воеводства Павел Пиотровский подтвердил, что смертельный вирус H5N8 был причиной смерти индюков в двух фермах в селе Старый Устим, расположенном в 45 километрах от границы с Беларусью и Украиной.

Непонятно, как вирус птичьего гриппа попал на фермы, данный вирус может угрожать и людям.

Отметим, что в Польше, являющейся крупнейшим в Европе производителем мяса птицы, птичий грипп не наблюдался с 2017 года.