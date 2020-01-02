Яркие моменты 2019 года

Источник материала: Полесская правда



7 августа в Пинске состоялись два знаковых события: были открыты лечебно-диагностический корпус «Западный» и ясли-сад № 20 на 240 мест в микрорайоне Радужный.

Было отмечено, что открытие новой поликлиники позволит решить ряд вопросов в системе здравоохранения Пинска и Пинского района, в частности, снять избыточную нагрузку с врачей узкой специализации. На реализацию всего проекта лечебно-диагностического корпуса из бюджета выделено 4 миллиона рублей, на первую очередь было затрачено 1,6 миллиона. По словам губернатора области А.В. Лиса, в 2020-м году планируется открыть в новом корпусе педиатрическое и акушерско-гинекологическое отделения.





II Европейские игры – самое яркое спортивное событие года страны – стало таковым и для Пинщины.

Маршрут эстафеты «Пламя мира» 15 мая встречали пинчане. На первом этапе факел несла известная пинская спортсменка, тяжелоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Анна Батюшко. Утром 16 мая «Пламя мира» провезли по району, участники посетили гидроузел в деревне Качановичи. На самих спортивных состязаниях успешно выступили выходцы из Пинска: легкоатлетки Татьяна Холодович и Эльвира Герман завоевали золотые медали, а стрелок Юрий Щербацевич – серебро.







На базе ДРОЦ «Свитанак» в октябре состоялся выездной республиканский семинар-совещание, в котором принял участие министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Главной целью мероприятия было показать возможности центра по круглогодичному оздоровлению детей, проживающих на загрязненной от аварии на ЧАЭС территории, а также по созданию условий для оздоровления детей и освоению новых для центра форм детского отдыха. А в этом направлении в нашем центре делается действительно много.





13 октября в деревне Березовичи торжественно открыли обновленное здание Дома культуры.

Он был перенесен из менее пригодного здания в другое, капитально отремонтированное. На работы были выделены средства из районного бюджета. В сентябре в деревне Лосичи на новый адрес переехал ФАП. Это было сделано для удобства жителей. Приводить в порядок ранее пустовавшее здание, которое теперь соответствует санитарным нормам и требованиям, властям и строителям активно помогали местные жители. Знаковое событие произошло и в Пинковичах. В квартале индивидуальной застройки, где проживает около 500 человек, открылся магазин «Родны кут» Пинского райпо. По словам директора райпо Александра Селюжицкого, подобный типовой проект будет реализован в 2020-м году в Галево.





Осенью в стране прошла масштабная политическая кампания.

7 ноября депутаты Советов базового уровня избрали своих представителей в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва. Пинщину и Пинск здесь теперь представляют директор ОАО «Парохонское» Владимир Хроленко и заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Сачковская. 17 ноября жители региона избрали депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. По Пинскому сельскому избирательному округу № 15 победу одержала Валентина Бегеба, по Пинскому городскому избирательному округу № 14 – Александр Омельянюк.







В уходящем году Пинск и Пинщина были в центре культурных событий страны, так как нашему городу был присвоен титул «Культурная столица Беларуси-2019».

В план было внесено более 400 разнообразных мероприятий, во многих из которых поучаствовали артисты нашего района. К примеру, лето началось с регионального фестиваля искусств «Зори над Пиной», в котором широко были представлены коллективы Пинщины. Осенью до самых холодов два раза в неделю сельские артисты давали концерты на сценической площадке у городского центра культуры и творчества.







Обряд из Пинковичей стал историко-культурной ценностью страны.

Согласно Конвенции об охране нематериального культурного наследия ООН и Кодексу о культуре Республики Беларусь традиция весенних хороводов на Пасху и на пасхальной неделе, а также обряд «Проводы зимы» в деревне Пинковичи получили статус нематериальной историко-культурной ценности и внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Самобытные обычаи были сохранены и реконструированы участниками народного аутентичного фольклорного коллектива «Крыніцы» Пинковичского СДК.







Пинщина помнит славные имена.

Нынешний год 100-летия воссоединения Западной и Восточной Белоруссии с БССР был ознаменован таким знаковым фактом для истории: в деревне Лыще открыли мемориальную Доску в память Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Ленина, Октябрьской Революции Алексея Кулаженко и Ивана Середича. А.Н. Кулаженко с 1956 по 1966 год возглавлял колхоз имени Кирова. А одним из лучших работников колхоза был И.М. Середич. Инициировал установку памятного знака уроженец деревни Заборовцы, председатель совета ветеранов ОАО «Полесье» Леонтий Середич.

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ