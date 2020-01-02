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Сюрприз Макея не приедет. Что дальше?
Источник материала: Партизан
В одном из своих предновогодних интервью беларуским СМИ глава МИД Макей как-то намекнул на возможный некий сюрприз в начале 2020 года. Говорил он так, еще зная о предстоящем визите госсекретаря США Помпео в Минск. Но визит этот внезапно в Вашингтоне отменили. И обещанного Макеем сюрприза на этом треке не появилось. Зато в ОДКБ с нового года официально приступил к работе новый генсек Зась.
Уехав из Минска в Москву он оставил свой пост госсекретаря Совбеза пока неизвестно кому. В различных кругах не исключают, что новым госсеком и может стать Макей.
Во время визита Помпео должна была обсуждаться конкретика по поводу назначения послов РБ и США в Минске и в Вашингтоне. И тут персона Макея фигурирует в качестве кандидата посла в США. Пока непонятно, как отмена визита Помпео в Минск может повлиять на дальнейшую карьеру Макея.
Но то, что Лукашенко готовился важного сказать госсекретарю США, как всегда, должно вскоре стать известно благодаря различным телеграм- каналам. Такова сегодня практика поведения МИД и самого беларуского правителя. А намеки Макея на некие сюрпризы в начале наступившего года и могли быть прелюдией такого поведения. Но, похоже, осуществление замыслов минских архистратегов временно откладывается. Ждем-с до первой звезды. По юлианскому календарю.
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В одном из своих предновогодних интервью беларуским СМИ глава МИД Макей как-то намекнул на возможный некий сюрприз в начале 2020 года. Говорил он так, еще зная о...
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