Сюрприз Макея не приедет. Что дальше?









Уехав из Минска в Москву он оставил свой пост госсекретаря Совбеза пока неизвестно кому. В различных кругах не исключают, что новым госсеком и может стать Макей.





Во время визита Помпео должна была обсуждаться конкретика по поводу назначения послов РБ и США в Минске и в Вашингтоне. И тут персона Макея фигурирует в качестве кандидата посла в США. Пока непонятно, как отмена визита Помпео в Минск может повлиять на дальнейшую карьеру Макея.





Но то, что Лукашенко готовился важного сказать госсекретарю США, как всегда, должно вскоре стать известно благодаря различным телеграм- каналам. Такова сегодня практика поведения МИД и самого беларуского правителя. А намеки Макея на некие сюрпризы в начале наступившего года и могли быть прелюдией такого поведения. Но, похоже, осуществление замыслов минских архистратегов временно откладывается. Ждем-с до первой звезды. По юлианскому календарю.







