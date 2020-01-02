«Благодаря ей мы продолжаем жить…»





Здравствуйте, уважаемая редакция!

Пишу вам, чтобы поблагодарить нашего доктора Галину Ивановну Мищенко. Она пользуется заслуженным уважением пациентов, особенно — людей преклонного возраста.

Несмотря на то, что за день устает на приеме, вызовах, она с уважением и вниманием относится к каждому пациенту. С ее приходом к нам, больным, мы просто «возвращаемся с того света» и продолжаем жить. Хочу поздравить ее и весь коллектив Зеленоборской врачебной амбулатории с Новым годом и Рождеством. Пожелать им крепкого здоровья на долгие годы.

С уважением, Ирина Игнатьевна ПОХВАЛЕНКО, инвалид I группы, пос. Зеленый Бор.

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