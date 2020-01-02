Информационно-пропагандистская группа Пинского райисполкома выступила в Парохонске

Источник материала: Полесская правда



Факт есть факт: интерес к работе информационно-пропагандистских групп райисполкома растет с каждым их выступлением. Лишнее подтверждение сказанному – недавняя встреча с жителями Парохонского сельсовета, которая собрала в сельском Центре культуры и досуга без малого две сотни человек.

В тот вечер сюда приехала авторитетная и профессиональная команда во главе с председателем районного исполнительного комитета И.М. Брилевичем. Вот посмотрите, какой состав группы: директор КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» В.Н. Гладкий, заместитель прокурора межрайонной прокуратуры Л.С. Супрун, заместитель начальника горрайотдела по чрезвычайным ситуациям В.В. Рябых, заместитель главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» Ю.С. Кривопуст, и.о. главного инженера филиала КУП «Брестоблдорстрой» ДРСУ-104 А.Л. Довжук, председатель Парохонского сельисполкома В.К. Коцуба, помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Ю.Г. Бушик, заведующая сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц юридического отдела райисполкома Е.М. Мохор, заведующий сектором идеологической работы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С.В. Подшивалов.

Как видим, люди серьезные, готовые не только ответить на самый широкий спектр вопросов аудитории, но и имеющие реальное влияние на важнейшие отрасли социальной сферы. Вел встречу И.М. Брилевич и вот что он сказал в ее начале:

– Завершившаяся месяц назад избирательная кампания определила четкую общественно-политическую позицию жителей Пинщины и обеспечила адресное и устойчивое представительство наших с вами интересов сразу в обеих палатах белорусского парламента. Это явилось следствием, в том числе, планомерного и поступательного развития региона, тех мер и решений власти, направленных на улучшение социально-экономической ситуации на Пинщине. В нынешнем седьмом созыве в парламенте Пинский район представляют государственные люди, которые имеют серьезный авторитет, значительный опыт и реальные достижения в своей профессиональной и общественной деятельности. В Совете Республики Национального собрания Беларуси уже приступил к работе руководитель ОАО «Парохонское» В.Ф. Хроленко. Важно отметить, что это впервые для Пинского района. В качестве сенатора Владимир Федорович будет напрямую представлять наши интересы в Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. Что касается выборов в Палату представителей, то более 94 процентов избирателей по Парохонскому сельсовету приняли участие в голосовании. Весьма символично, что сегодня мы встречаемся и с членами трудового коллектива, выдвинувшего кандидата в депутаты Палаты представителей – В.К. Бегебу. Эта кандидатура получила серьезную поддержку у жителей Пинщины, свыше 80 процентов избирателей отдали свои голоса за Валентину Константиновну по Пинскому сельскому избирательному округу № 15. А если посмотреть на ситуацию по всем округам области, то наш депутат и вовсе получил самую большую поддержку у избирателей и победил на выборах с наилучшим результатом по Брестской области. Несомненно, это служит показателем доверия к действующей власти, житейской мудрости наших людей и политического единства в регионе. Теперь нашим представителям предстоит поработать на благо родной Пинщины и ее жителей. И в этом местная власть наряду с органами государственного управления будет их поддерживать и помогать реализовывать законотворческую, народопредставительскую и другие функции в обсуждении и решении вопросов государственной и общественной жизни.

А далее глава района подвел предварительные итоги социально-экономического развития Пинщины за минувший год. Ключевое слово здесь – предварительные. Сами понимаете, год еще не закончился, да и очередь подробного анализа нашей работы пока не подошла. Тем не менее И.М. Брилевич обозначил положение дел в экономике вполне отчетливым пунктиром. Из чего видно, что уходящий год труженики района имеют полное право записать себе в актив: динамика развития экономики Пинщины подтверждает, что район идет в правильном направлении. Отдельный респект работникам сельскохозяйственной отрасли. Вспомните, как катастрофически из-за погодных условий начинался текущий год и как триумфально он завершается – зерна собрано более сотни тысяч тонн, а показатели в животноводстве являются не только лучшими в области, но и некоторые – лучшие в стране.





Несколько иное положение дел в промышленности. Но здесь все же следует иметь в виду, что 90 процентов предприятий, расположенных на территории района, имеют республиканское подчинение, что предполагает целый ряд факторов, на которые местная власть влияния не имеет. Цифры там не особо благополучные, но говорить о каком-то спаде не приходится: у промышленников есть серьезные подвижки, направленные на улучшение ситуации.

И.М. Брилевич затронул также работу строительной отрасли района, особо отметив, что в нынешнем году работы нашими строительными организациями велись не за тридевять земель, как раньше, а на территории Пинщины. Причем объемы этих работ вполне сравнимы с объемами 2010 года, когда строительство достигло в сельской местности своего пика.

Что до торговли на селе, то здесь много недостатков в работе магазинов торговой сети райпо. Исполком эти недостатки видит и принимает все усилия к их устранению.

Конечно же, особый интерес участников встречи вызвали вопросы, связанные непосредственно с Парохонском. Так вот, в 2019 году на обустройство Парохон-ска было направлено 660 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 491 тысяча рублей – на реконструкцию тепловых сетей, из районного 162 тысячи рублей – на текущий ремонт средней школы, школы искусств и Центра культуры и досуга и 7 тысяч рублей – на укрепление материально-технической базы школы искусств. В текущем году велось строительство молочно-товарной фермы ОАО «Парохонское» в Дубновичах. Работы продолжатся и в году наступающем. На реализацию пилотного проекта по преобразованию агрогородка Парохонск для соответствия статусу «Деревня будущего» в 2020 году планируется направить 980 тысяч рублей.

Участниками встречи был задан ряд вопросов, ответы на которые дали входящие в информационно-пропагандистскую группу ответственные лица. Все высказанные замечания и пожелания взяты на учет специалистами сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц юротдела райисполкома.

Прощаясь с парохонцами, И.М. Брилевич сказал:

– В преддверии новогодних праздников хотел бы поздравить всех жителей с наступающими Рождеством, Новым годом и другими праздничными днями. Позвольте пожелать вам, вашим родным и близким всего самого наилучшего: здоровья, любви, счастья, добра, новых успехов, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и достатка!

Юрий СКОРОХОД

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