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Отличите реальное косметическое средство от выдуманного в нашем тесте

03.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современное разнообразие косметики удивляет: постоянно появляются новинки, позволяющие создавать все более эффектные образы. Непосвященному человеку их названия порой кажутся очень странными. А вам? Вместе с Eveline Cosmetics мы придумали тест, в котором предлагаем отличить название реального косметического средства от выдуманной абракадабры.

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