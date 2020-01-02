Отличите реальное косметическое средство от выдуманного в нашем тесте

Источник материала: Tut.by

Современное разнообразие косметики удивляет: постоянно появляются новинки, позволяющие создавать все более эффектные образы. Непосвященному человеку их названия порой кажутся очень странными. А вам? Вместе с Eveline Cosmetics мы придумали тест, в котором предлагаем отличить название реального косметического средства от выдуманной абракадабры.

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