В адрес редакции приходит много писем, в которых жители города и района просят на газетных страницах поблагодарить за профессионализм, чуткое отношение специалистов той или иной отрасли. Недавно такое письмо поступило от жителей города Смолевичи с просьбой поблагодарить «талантливого врача, добрейшей души человека и замечательную маму» Алесю Неборскую (на фото), врача стоматолога УЗ «Смолевичская ЦРБ».

Чтобы из первых уст узнать, как завоевать такое доверие пациентов, мы встретились с Алесей Викторовной. В коротком интервью корреспонденту «КС» она рассказала о себе и своей профессии.

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