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Нафтогаз Украины интересуется давальческой переработкой на Мозырском НПЗ
Источник материала: Партизан
НАК «Нафтогаз Украины» попросил Беларусь предоставить параметры возможной переработки нефти на Мозырском НПЗ на давальческих условиях.
Об этом сообщил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко, передает
«Мы им предложили дать нам картину, касательно возможной давальческой переработки нефти на Мозыре минимум для двух сортов – аналогов Azeri и Urals. Они пообещали сделать расчеты, и если мы увидим в этом экономическую целесообразность, то сможем говорить о возможных поставках нефти для давальческой переработки … на Мозырский НПЗ», – сказал Гавриленко.
Относительно закупок самой Беларусью нефти через систему «Одесса-Броды-Мозырь», Гавриленко отметил, что «не был бы сильно оптимистичен в прогнозах», что Беларусь в ближайшие два года будет покупать из альтернативных источников.
«В случае, если они действительно захотят серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти по маршруту «Одесса-Броды-Мозырь», то переговорный процесс нужно начинать за год до начала самих работ. Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», - отметил Гавриленко.
Россия и Беларусь подписали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн. тонн. Вместе с тем, стороны до настоящего момента не смогли согласовать цены на поставляемую в Беларусь. В канун Нового года Лукашенко дал поручение концерну «Белнефтехим» организовать поставки нефти из портов Балтики, а также рассмотреть возможность использовать в реверсном режиме одну из труб нефтепровода «Дружба».
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НАК «Нафтогаз Украины» попросил Беларусь предоставить параметры возможной переработки нефти на Мозырском НПЗ на давальческих условиях.
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