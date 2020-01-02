Нафтогаз Украины интересуется давальческой переработкой на Мозырском НПЗ

Интерфакс-Украина . Об этом сообщил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко, передает





«Мы им предложили дать нам картину, касательно возможной давальческой переработки нефти на Мозыре минимум для двух сортов – аналогов Azeri и Urals. Они пообещали сделать расчеты, и если мы увидим в этом экономическую целесообразность, то сможем говорить о возможных поставках нефти для давальческой переработки … на Мозырский НПЗ», – сказал Гавриленко.





Относительно закупок самой Беларусью нефти через систему «Одесса-Броды-Мозырь», Гавриленко отметил, что «не был бы сильно оптимистичен в прогнозах», что Беларусь в ближайшие два года будет покупать из альтернативных источников.





«В случае, если они действительно захотят серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти по маршруту «Одесса-Броды-Мозырь», то переговорный процесс нужно начинать за год до начала самих работ. Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», - отметил Гавриленко.









Россия и Беларусь подписали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн. тонн. Вместе с тем, стороны до настоящего момента не смогли согласовать цены на поставляемую в Беларусь. В канун Нового года Лукашенко дал поручение концерну «Белнефтехим» организовать поставки нефти из портов Балтики, а также рассмотреть возможность использовать в реверсном режиме одну из труб нефтепровода «Дружба».