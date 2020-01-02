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Нафтогаз Украины интересуется давальческой переработкой на Мозырском НПЗ

03.01.2020 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

НАК «Нафтогаз Украины» попросил Беларусь предоставить параметры возможной переработки нефти на Мозырском НПЗ на давальческих условиях.

Об этом сообщил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко, передает Интерфакс-Украина.

«Мы им предложили дать нам картину, касательно возможной давальческой переработки нефти на Мозыре минимум для двух сортов – аналогов Azeri и Urals. Они пообещали сделать расчеты, и если мы увидим в этом экономическую целесообразность, то сможем говорить о возможных поставках нефти для давальческой переработки … на Мозырский НПЗ», – сказал Гавриленко.

Относительно закупок самой Беларусью нефти через систему «Одесса-Броды-Мозырь», Гавриленко отметил, что «не был бы сильно оптимистичен в прогнозах», что Беларусь в ближайшие два года будет покупать из альтернативных источников.

«В случае, если они действительно захотят серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти по маршруту «Одесса-Броды-Мозырь», то переговорный процесс нужно начинать за год до начала самих работ. Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории», - отметил Гавриленко.


Россия и Беларусь подписали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн. тонн. Вместе с тем, стороны до настоящего момента не смогли согласовать цены на поставляемую в Беларусь. В канун Нового года Лукашенко дал поручение концерну «Белнефтехим» организовать поставки нефти из портов Балтики, а также рассмотреть возможность использовать в реверсном режиме одну из труб нефтепровода «Дружба».
 
 
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НАК «Нафтогаз Украины» попросил Беларусь предоставить параметры возможной переработки нефти на Мозырском НПЗ на давальческих условиях.
 
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