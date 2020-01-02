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Фотофакт. Зеленский встретил Новый год в Карпатах

03.01.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в Карпатах.

В частности, президент был замечен на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области.



Несколько пользователей соцсети Instagram опубликовали фотографии с президентом, все фото с пометкой «Буковель».
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в Карпатах.
 
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