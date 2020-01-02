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Видеофакт: в Гомеле тоже горела ёлка
Источник материала: Партизан
Вечером 2 января в Гомеле возле гипермаркета "Гиппо" на Речицком проспекте, загорелась ёлка,
На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Позже выяснилось, что загорелась не сама ёлка, а фигура Деда Мороза, поставленная рядом. От нее огонь перекинулся на дерево.
Правда, полностью ёлка сгореть не успела. Возможно, ее спасло то, что собрана она была из живых ветвей.
По предварительной информации, причиной пожара стала петарда.
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Вечером 2 января в Гомеле возле гипермаркета "Гиппо" на Речицком проспекте, загорелась ёлка, сообщает паблик "ЧП Гомель / Гомельская область".
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