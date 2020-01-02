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Восемь человек стали жертвами ракетной атаки на аэропорт Багдада

03.01.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько мощных взрывов прогремели сегодня ночью в районе международного аэропорта Багдада - погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.


Фото AP

"Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада рядом с помещением для грузов, взорвав две машины", - заявили иракские военные.

По их данным, обстрелы были направлены против колонны шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби". Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей "Аль-Хашд аш-Шааби" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - гостями, прибывшими в багдадский аэропорт.

Как ранее сообщил телеканал Al Hadath, ранения получили 12 иракских военнослужащих, находившихся на блокпосту на въезде в аэропорт, где разорвалась одна из ракет. Есть пострадавшие среди мирных граждан. Одна из ракет упала на взлетно-посадочной полосе, что привело к закрытию воздушной гавани.


Ранее, 30 декабря, шиитские бойцы выпустили четыре минометных снаряда по территории военной базы в Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются сейчас военнослужащие США. Сведений о пострадавших не поступало. Обстрел последовал после налета ВВС США на базу группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, который привел к гибели 25 шиитских ополченцев.

Представитель Пентагона сообщил, что авиаудары были нанесены по пяти объектам, включая склад с вооружением и командный пункт. По версии оборонного ведомства США, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел 27 декабря иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

"Катаиб Хезболлах" входит в состав шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.
 
 
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Несколько мощных взрывов прогремели сегодня ночью в районе международного аэропорта Багдада - погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
 
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