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Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

03.01.2020 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Венесуэла будет продавать нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро», - приводит его слова в четверг газета «Насьональ».

По словам Мадуро, правительство успешно внедряет криптовалюту в повседневную жизнь венесуэльцев. В декабре власти республики перечислили приуроченные к новогодним праздникам пособия пенсионерам и госслужащим в петро. «Пробное использование [петро] проходит успешно», - утверждает президент, передает ТАСС.

Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Венесуэла будет продавать нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.
 
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