Айзек Азимов. Как предсказать распад СССР и вырастить Бен Ладена

Источник материала: Аргументы и факты

2 января 2020 года, все люди, худо-бедно имеющие представление о том, что такое научная фантастика, отметили столетний юбилей уроженца деревни Петровичи, что в Шумячском районе Смоленской области. Этот человек входит в Большую тройку писателей-фантастов вместе с такими монстрами science fiction, как Артур Кларк и Роберт Хайнлайн.

Другое дело, что входит он в эту тройку не под тем именем, что получил при рождении. Исаака Юдовича Озимова в этом почётном списке найти нельзя при всём желании. А Айзека Азимова — вполне. Вывезенный родителями из СССР в трёхлетнем возрасте, как он сам выражался, «в чемодане», Исаак сменил имя и фамилию на более подобающие жителю Бруклина.

Если честно, то своего рода подготовка к столетнему юбилею Азимова полным ходом шла в течение всего прошлого года. Его имя не сходило со страниц форумов и заполонило соответствующие сегменты социальных сетей. Все с увлечением читали и перечитывали... Не книги Азимова — нет. Перечитывали его статью для американского еженедельного таблоида The Star, которая появилась в этом бульварном издании на исходе 1983 года. Статья как статья — именно таких опусов ожидает редактор журнала для домохозяек, заказывая материал всемирно известному писателю-фантасту. Более или менее вольные, необременительные и обязательно оптимистические рассуждения на тему: «Что же будет с Родиной и с нами».

Так было и в тот раз. Ожидания владельца The Star Руперта Мердока товарищ Азимов оправдал в полной мере и разразился образцово-показательным материалом, где нарисовал картину будущего через 35 лет. То есть показал 2019 год.

В статье было всё, что полагается. Изрядная доля оптимизма: «Ядерной войны не будет». Вера в технический прогресс: «Массовая компьютеризация неизбежна. Быстрые, „умные“ компьютеры станут помощниками человека не только в экономике и промышленности, но и в каждом доме». Непременная «страшилка» с надеждой на счастливое разрешение проблемы: «Последствия человеческой безответственности с точки зрения отходов и загрязнения со временем будут становиться всё более очевидными и невыносимыми. Попытки справиться с этим станут более напряжёнными. Следует надеяться, что к 2019 году прогресс в области технологий предоставит нам инструменты, которые помогут обратить вспять ухудшение экологии».

В 1983 году эта статья произвела впечатление. А в 2019 году, натурально, привела многих почитателей таланта Азимова в неописуемый восторг. Действительно, их любимый автор оказался не просто писателем, но почти пророком — всё, сказанное им 35 лет назад, сбылось или сбывается вот прямо сейчас, на наших глазах!

Вообще подобные упражнения для Азимова были чем-то вроде обязательной программы. Что там 35 лет! В 1964 году на страницах The New York Times Азимов дал прогноз на 50 лет вперёд. Кстати, гораздо более детальный и точный. Так, он, хотя и не употреблял слова «смартфон», которое тогда ещё не придумали, функции гаджета описал довольно подробно: «Во время разговора можно будет видеть своего собеседника. Плюс ко всему, телефоны будут оснащены экранами, и работать с экранами можно будет не только для того, чтобы видеть человека, но и для выполнения прочих функций, вроде чтения книг, заметок, работы с фото и изображениями».

Однако восторг по поводу способности знаменитого писателя предвидеть будущее и даже влиять на него будет далеко не полным, если оставить в стороне другие моменты.



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Например, то, что Азимов предсказал распад СССР. В рассказе «Ключ» об этом говорится как о чём-то само собой разумеющемся. Более того, многие жители планеты Земля уже успели подзабыть, что это такое — СССР. Им это приходится объяснять дополнительно:

— Очень хорошо. Как насчет SU?

— Тут я в тупике, шеф.

— Расскажу вам одну теорию. SU — это Советский Союз (Soviet Union), прежнее название Российского Района...

Существует любопытная точка зрения. Дескать, писатель-фантаст Айзек Азимов, уже зарекомендовавший себя как нерядовой футуролог, был привлечён к работе в рамках программы ЦРУ по прогнозированию и конструированию будущего. Считается, что технологию, позволившую США одержать над СССР верх в информационной, культурной и психологической войне, Азимов описал в рассказе «Нечаянная победа», который сопровождается трогательным эпиграфом: «Посвящается советскому народу».

Сюжет прост. Между Землёй и Юпитером назревает война. Цивилизация Юпитера примерно равна по силе цивилизации Земли и обладает реальным потенциалом, чтобы завоевать всю Солнечную систему. Но земляне посылают на «разведку боем» трёх роботов, которые превосходят представителей противника в силе, выносливости, выживаемости — словом, почти во всём. И Юпитер сдаётся, решив, что все земляне такие.

Если внимательно рассмотреть финал Холодной войны, то получится что-то, весьма напоминающее этот сюжет. В конце концов, кое-кто уверен, что США одержали победу, выдав свой максимальный уровень развития за среднестатистический.

Разумеется, это может показаться притянутым за уши. Но в случае Азимова полезно помнить один казус.

Главным произведением Айзека Азимова принято считать цикл «Основание» — семь романов, которые были признаны «лучшей фантастической серией всех времён». В романах описывается общество учёных, которое становится ядром Галактической империи. Создатель этого сообщества, математик Селдон, предсказал развитие истории на тысячу лет вперед и теперь ведёт своих братьев к заветной цели, сконструировав для этого несколько управляемых кризисов.

А теперь — внимание. Цикл «Основание» был любимой, можно сказать, настольной книгой некоего Усамы Бен Ладена, который как никто другой умел «конструировать управляемые кризисы». И — да. Изящный штрих. В арабском переводе название цикла «Основание» выглядит просто и со вкусом. Вот так: «Аль-Каида»*.

*Организация, деятельность которой в России запрещена по решению суда