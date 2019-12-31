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Россия остановила поставки нефти в Беларусь: НПЗ работают на запасах

03.01.2020 11:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря, отметил собеседник агентства. Но, по его словам, у Беларуси пока есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.

В конце декабря 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году Беларусь купит у России около 22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти по ценам не выше прошлогодних. Однако контракты на поставки к 1 января не были заключены.

Александр Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, президент Беларуси поручил обеспечить поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что достигнуть договоренности не удалось, но диалог продолжится и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.

Источник: Myfin.by
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Россия прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Об этом РИА Новости сообщил источник в нефтяной отрасли республики. Транспортировки в направлении белорусских...
 
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