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Вучаніцы Шаркаўшчынскай СШ № 1 Вераніка і Вікторыя Смерцевы і вучаніца Іёдскай ДС—СШ Бажэна Мілянцей сталі прызёрамі абласнога этапу дабрачыннага праекта ФПБ «Мары збываюцца»

03.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Вучаніцы Шаркаўшчынскай СШ № 1 Вераніка і Вікторыя Смерцевы і вучаніца Іёдскай ДС—СШ Бажэна Мілянцей сталі прызёрамі абласнога этапу дабрачыннага праекта ФПБ «Мары збываюцца»

фота Сяргея РАЙЧОНКА.Вучаніцы Шаркаўшчынскай СШ № 1 Вераніка і Вікторыя Смерцевы і вучаніца Іёдскай ДС—СШ Бажэна Мілянцей сталі прызёрамі абласнога этапу дабрачыннага праекта ФПБ «Мары збываюцца» Вучаніцы Шаркаўшчынскай СШ № 1 Вераніка і Вікторыя Смерцевы і вучаніца Іёдскай ДС—СШ Бажэна Мілянцей сталі прызёрамі абласнога этапу дабрачыннага праекта ФПБ «Мары збываюцца» Вучаніцы Шаркаўшчынскай СШ № 1 Вераніка і Вікторыя Смерцевы і вучаніца Іёдскай ДС—СШ Бажэна Мілянцей сталі прызёрамі абласнога этапу дабрачыннага праекта ФПБ «Мары збываюцца» Вучаніцы Шаркаўшчынскай СШ № 1 Вераніка і Вікторыя Смерцевы і вучаніца Іёдскай ДС—СШ Бажэна Мілянцей сталі прызёрамі абласнога этапу дабрачыннага праекта ФПБ «Мары збываюцца»

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