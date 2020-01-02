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В Речицком районе ликвидирован пожар на нефтяной скважине

03.01.2020 11:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Речицком районе пожар на нефтяной скважине был ликвидирован.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером второго января.  

Было получено сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине №37 Некрасовского месторождения РУП «ПО «Белоруснефть». Она не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения.  

Спустя время возгорание было ликвидировано. Работники МЧС проводили работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания.  

Никто не пострадал. Причина загорания устанавливается.  

В конце декабря из поликлиники в Могилеве эвакуировали 380 человек из-за короткого замыкания – здесь подробнее.  

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Речицком районе пожар на нефтяной скважине был ликвидирован.   По информации МЧС, происшествие случилось вечером второго января.   Было...
 
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