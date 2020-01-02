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В «Великий камень» инвестировано свыше $520 млн
03.01.2020 11:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка Кирилл КОРОТЕЕВ.
«Всего с начала реализации проекта по декабрь 2019 года в него инвестировано $526,4 млн. Доля бюджетных расходов составила 4,5%, или $24,5 млн. Эти средства пошли на строительство автодороги общего пользования, пожарного депо, сети связи и газоснабжения к границам парка. При этом бюджетные поступления от деятельности в парке (с учетом подрядных организаций) составили более $40 млн», - сообщает
На 1 рубль бюджетных вложений в инфраструктуру парка приходится 20 руб. освоенных инвестиций и 50 руб. планируемых к инвестированию.
Сегодня в Великом камне» зарегистрированы 60 резидентов из 15 стран, в том числе 33 из КНР.
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Доля бюджетных расходов составила 4,5%, или $24,5 млн.
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