В «Великий камень» инвестировано свыше $520 млн

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка Кирилл КОРОТЕЕВ.

«Всего с начала реализации проекта по декабрь 2019 года в него инвестировано $526,4 млн. Доля бюджетных расходов составила 4,5%, или $24,5 млн. Эти средства пошли на строительство автодороги общего пользования, пожарного депо, сети связи и газоснабжения к границам парка. При этом бюджетные поступления от деятельности в парке (с учетом подрядных организаций) составили более $40 млн», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Кирилла Коротеева.

На 1 рубль бюджетных вложений в инфраструктуру парка приходится 20 руб. освоенных инвестиций и 50 руб. планируемых к инвестированию.

Сегодня в Великом камне» зарегистрированы 60 резидентов из 15 стран, в том числе 33 из КНР.

В ПТО «Великий камень» с начала года оформлено 4,2 тыс. партий товаров Подробнее