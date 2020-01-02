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Могла сгореть вся парковка. Расстрел автомобилей из фейерверка попал на видео в Пружанах
Источник материала: Tut.by
В Пружанах молодые люди буквально расстреляли из фейерверков автомобильную парковку. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Происшествие случилось на улице Интернациональной. На записи видно, как парни установили фейерверк прямо на парковке. Судя по всему, установку плохо закрепили, поэтому после первого залпа она упала и заряды полетели в находившиеся рядом автомобили.
Напомним, накануне в Гомеле бампер припаркованной машины
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Происшествие случилось на улице Интернациональной.
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