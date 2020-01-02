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Россия прекратила давать нефть Беларуси. Так ли это плохо?

03.01.2020 11:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С 1 января Россия прекратила поставлять нефть Беларуси, и беларуские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остались без российского сырья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на концерн «Белнефтехим». Несколькими днями раньше о таком раскладе предупреждало издание Reuters. Агентство писало, что Россия и Беларусь отчаянно пытаются, но никак не могут договориться о ценах на нефть, тарифе на транзит через нашу страну и компенсации за ущерб после налогового маневра.

Эта информация оказалась правдивой. Сейчас представители «Белнефтехима» говорят, что контракты на поставку нефти все еще не заключены. Тем не менее, у Беларуси пока есть запасы нефти, накопленные в декабре, поэтому НПЗ какое-то время могут работать в штатном режиме — чуть меньше, чем две недели. Правда, нагрузку пришлось снизить до минимального технологического уровня. «[В концерне ведется] активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям», — добавил собеседник «Интерфакса» из «Белнефтехима».

Это, кстати, полностью соответствует поручению, отданному Александром Лукашенко 31 декабря. К тому дню президент Беларуси дважды за сутки созвонился с Владимиром Путиным, чтобы поговорить о поставках нефти и газа. Вскоре после окончания последнего телефонного разговора Лукашенко отдал приказ искать альтернативные источники нефти — не из России.

Мнение политического обозревателя Артёма Шрайбмана

«Россия перестала поставлять нефть в Беларусь. Запасов на НПЗ, по данным «Интерфакса», хватит до середины января. Альтернативные поставки за это время наладить невозможно. После этого встанет вопрос, сколько бензина осталось в запасе на заправках. Это значит, что у нас развилка с двумя сценариями: 

1. Минск подписывает контракт на российских условиях в течение семи-десяти дней.

2. Минск начинает шантаж транзитом. Это жесткое повышение ставок, последний козырь, который не использовали с нулевых.

Что тут скажешь, вполне душевное получилось afterparty у нашего декабрьского юбилея договора о Союзном государстве. Зенон Станиславович одобряет такое углубление интеграции».

Мнение историка и блогера Эдуарда Пальчиса

«Может, это и странно для многих прозвучит, но ухудшение ситуации с поставками нефти или других ресурсов в долгосрочной перспективе на руку Беларуси.

25 лет Лукашенко ориентировался на экономический союз с РФ, всяческими способами выбивая от Кремля льготные цены. В то же время Польша и страны Балтии платили полную стоимость, что заставило их экономики быть куда более адаптированными к реальности.

Экономическую зависимость от РФ вполне можно сравнить с алкогольной или наркотической, где Путин с олигархами выступает в роли барыг. Тебе шепчут: «Для своих сделаем скидку', но в обмен требуют быть на побегушках: голосовать в ООН против Украины, проводить совместные учения и учавствовать в совместных проекта типа ЕАЭС или «Союзное Государство».

Поэтому экономические войны с РФ — отличный повод наконец-таки реформировать экономику, пускай даже это будет непросто. Мы потеряли 25 лет на союзах с Кремлем, чтобы прийти к тому, о чем предупреждали многие еще в 90-ых. Хоть бы внукам в экономике оставить что-то нормальное и дееспособное, а не вечно выклянчивающее скидки и мечтающее о «папиццот».

Будет дополнено.

Читайте по теме: Госинцест – часть 1: Чем интеграция с Россией опасна для бизнеса, ПВТ и наших с вами налогов

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января Россия прекратила поставлять нефть Беларуси, и беларуские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остались без российского сырья, сообщает «Интерфакс» со...
 
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