Снег и ветер – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

На рождественских выходных синоптики обещают ветреную, немного снежную и слегка морозную погоду.







Завтра, 4 января, прогнозируют около нуля, мокрый снег и пасмурный день. Не исключен порывистый ветер.

5 января, в воскресенье, обещают −2…−0 °С и метель. По-прежнему будет ветрено.

В понедельник подморозит до −3 °С, днем будет солнечно.

7 января будет до двух градусов мороза, пройдет небольшой снег.

