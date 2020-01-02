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Снег и ветер – погода в Горках на выходные

03.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На рождественских выходных синоптики обещают ветреную, немного снежную и слегка морозную погоду.

 

Снег и ветер – погода в Горках на выходные

 

Завтра, 4 января, прогнозируют около нуля, мокрый снег и пасмурный день. Не исключен порывистый ветер.

5 января, в воскресенье, обещают −2…−0 °С и метель. По-прежнему будет ветрено.

В понедельник подморозит до −3 °С, днем будет солнечно.

7 января  будет до двух градусов мороза, пройдет небольшой снег.


 
 
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  На рождественских выходных синоптики обещают ветреную, немного снежную и слегка морозную погоду.     Завтра, 4 января, прогнозируют около нуля, мокрый снег и...
 
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