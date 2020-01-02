Календарь религиозных дат и праздников на 2020 год

Источник материала: Вороновская газета





Православные праздники и памятные дни

19.04 — Пасха Христова

Двунадесятые переходящие праздники:

12.04 — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

28.05 — Вознесение Господне

7.06 — День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники:

7.01 — Рождество Христово

19.01 — Святое Богоявление. Крещение Господне

15.02 — Сретение Господне

7.04 — Благовещение Пресвятой Богородицы

19.08 — Преображение Господне

28.08 — Успение Пресвятой Богородицы

21.09 — Рождество Пресвятой Богородицы

27.09 — Воздвижение Креста Господня

4.12 — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Великие праздники:

14.01 — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого

7.07 — Рождество Иоанна Предтечи

12.07 — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11.09 — Усекновение главы Иоанна Предтечи

14.10 — Покров Пресвятой Богородицы

Собор белорусских святых:

28.06 — Собор белорусских святых

1.11 — Собор новомучеников и исповедников земли белорусской

Многодневные посты:

2.03 — 18.04 — Великий пост

15.06 — 11.07 — Петров пост

14.08 — 27.08 — Успенский пост

28.11 — 6.01.2021 г. — Рождественский (Филиппов) пост

Однодневные посты:

(среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок)

18.01 — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11.09 — Усекновение главы Иоанна Предтечи

27.09 — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы:

(по средам и пятницам поста нет)

7.01 — 17.01 — Святки

9.02 — 15.02 — мытаря и фарисея

24.02 — 1.03 — Сырная (масленица)

19.04 — 25.04 — Пасхальная (Светлая)

7.06 — 13.06 — Троицкая

Дни особого поминовения усопших:

22.02 — суббота мясопустная

14.03 — суббота 2‑й седмицы Великого поста

21.03 — суббота 3‑й седмицы Великого поста

28.03 — суббота 4‑й седмицы Великого поста

28.04 — Радоница

9.05 — поминовение усопших воинов

6.06 — Троицкая родительская суббота

7.11 — Димитриевская родительская суббота

Католические торжества, праздники и памятные дни

1.01 — Пресвятой Богородицы Марии

6.01 — Богоявление Господне. Три Короля

2.02 — Сретение Господне

26.02 — Пепельная среда (начало Великого поста)

19.03 — святого Иосифа

25.03 — Благовещение

5.04 — Вербное воскресенье

12.04 — Пасха. Светлое Христово Воскресение

21.05 — Вознесение Господне

31.05 — Сошествие Духа Святого

11.06 — Пресвятого Тела и Крови Христа

24.06 — Рождество святого Иоанна Крестителя

29.06 — святых апостолов Петра и Павла

2.07 — Будславской Богоматери

6.08 — Преображение Господне

15.08 — Успение Пресвятой Девы Марии

14.09 — Воздвижение Святого Креста

1.11 — Всех Святых

2.11 — поминовение всех усопших

29.11 — первое воскресенье Адвента

8.12 — Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

25.12 — Рождество Христово

Еврейские праздники и памятные дни

10.02 — Ту би‑Шват (Новый год деревьев)

10.03 — Пурим (праздник веселья и радости)

9.04 — 16.04 — Песах. Еврейская Пасха

29.04 — День независимости Израиля

12.05 — Лаг ба‑Омер

29.05 — 30.05 — Шавуот (праздник дарования Торы)

30.07 — Пост 9 Ава, в память о разрушениях Иерусалимского храма

19.09 — 20.09 — Рош а‑Шана 5780 (еврейский Новый год: 5781 год от сотворения мира)

28.09 — Йом Киппур (День искупления)

3.10 — 10.10 — Суккот (праздник шалашей)

11.10 — Симхат Тора (Радость Торы)

11.12 — 18.12 — Ханука (праздник света и чуда)

Мусульманские памятные даты и праздники на 2020 год (1441 — 1442 г. от Хиджры)

27.02 — Ночь Рагаиб — женитьба родителей Пророка Мухаммада (мир ему)

21.03 — Ночь Мирадж — вознесение Пророка Мухаммада (мир ему) к Аллаху7.04 — Лейлят аль‑Бараа — Ночь очищения от грехов

24.04 — Ураза: начало мусульманского поста

19.05 — Лейлят аль‑Кадр: Ночь предопределения

24.05 — Ид аль‑Фитр: праздник разговения Ураза‑байрам

30.07 — День Арафа — стояние на горе Арафа

31.07 — 3.08 — Ид аль‑Адха: праздник жертвоприношения Курбан‑байрам

20.08 — начало нового, 1442 года по мусульманскому календарю

29.08 — Ашура: День поминовения пророков и посланников Аллаха (мир им)

28.10 — Мавлид ан‑Наби: День рождения Пророка Мухаммада (мир ему)

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