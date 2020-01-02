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Календарь религиозных дат и праздников на 2020 год
03.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Православные праздники и памятные дни
19.04 — Пасха Христова
Двунадесятые переходящие праздники:
12.04 — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
28.05 — Вознесение Господне
7.06 — День Святой Троицы. Пятидесятница
Двунадесятые непереходящие праздники:
7.01 — Рождество Христово
19.01 — Святое Богоявление. Крещение Господне
15.02 — Сретение Господне
7.04 — Благовещение Пресвятой Богородицы
19.08 — Преображение Господне
28.08 — Успение Пресвятой Богородицы
21.09 — Рождество Пресвятой Богородицы
27.09 — Воздвижение Креста Господня
4.12 — Введение во храм Пресвятой Богородицы
Великие праздники:
14.01 — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого
7.07 — Рождество Иоанна Предтечи
12.07 — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11.09 — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14.10 — Покров Пресвятой Богородицы
Собор белорусских святых:
28.06 — Собор белорусских святых
1.11 — Собор новомучеников и исповедников земли белорусской
Многодневные посты:
2.03 — 18.04 — Великий пост
15.06 — 11.07 — Петров пост
14.08 — 27.08 — Успенский пост
28.11 — 6.01.2021 г. — Рождественский (Филиппов) пост
Однодневные посты:
(среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок)
18.01 — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11.09 — Усекновение главы Иоанна Предтечи
27.09 — Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы:
(по средам и пятницам поста нет)
7.01 — 17.01 — Святки
9.02 — 15.02 — мытаря и фарисея
24.02 — 1.03 — Сырная (масленица)
19.04 — 25.04 — Пасхальная (Светлая)
7.06 — 13.06 — Троицкая
Дни особого поминовения усопших:
22.02 — суббота мясопустная
14.03 — суббота 2‑й седмицы Великого поста
21.03 — суббота 3‑й седмицы Великого поста
28.03 — суббота 4‑й седмицы Великого поста
28.04 — Радоница
9.05 — поминовение усопших воинов
6.06 — Троицкая родительская суббота
7.11 — Димитриевская родительская суббота
Католические торжества, праздники и памятные дни
1.01 — Пресвятой Богородицы Марии
6.01 — Богоявление Господне. Три Короля
2.02 — Сретение Господне
26.02 — Пепельная среда (начало Великого поста)
19.03 — святого Иосифа
25.03 — Благовещение
5.04 — Вербное воскресенье
12.04 — Пасха. Светлое Христово Воскресение
21.05 — Вознесение Господне
31.05 — Сошествие Духа Святого
11.06 — Пресвятого Тела и Крови Христа
24.06 — Рождество святого Иоанна Крестителя
29.06 — святых апостолов Петра и Павла
2.07 — Будславской Богоматери
6.08 — Преображение Господне
15.08 — Успение Пресвятой Девы Марии
14.09 — Воздвижение Святого Креста
1.11 — Всех Святых
2.11 — поминовение всех усопших
29.11 — первое воскресенье Адвента
8.12 — Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
25.12 — Рождество Христово
Еврейские праздники и памятные дни
10.02 — Ту би‑Шват (Новый год деревьев)
10.03 — Пурим (праздник веселья и радости)
9.04 — 16.04 — Песах. Еврейская Пасха
29.04 — День независимости Израиля
12.05 — Лаг ба‑Омер
29.05 — 30.05 — Шавуот (праздник дарования Торы)
30.07 — Пост 9 Ава, в память о разрушениях Иерусалимского храма
19.09 — 20.09 — Рош а‑Шана 5780 (еврейский Новый год: 5781 год от сотворения мира)
28.09 — Йом Киппур (День искупления)
3.10 — 10.10 — Суккот (праздник шалашей)
11.10 — Симхат Тора (Радость Торы)
11.12 — 18.12 — Ханука (праздник света и чуда)
Мусульманские памятные даты и праздники на 2020 год (1441 — 1442 г. от Хиджры)
27.02 — Ночь Рагаиб — женитьба родителей Пророка Мухаммада (мир ему)
21.03 — Ночь Мирадж — вознесение Пророка Мухаммада (мир ему) к Аллаху7.04 — Лейлят аль‑Бараа — Ночь очищения от грехов
24.04 — Ураза: начало мусульманского поста
19.05 — Лейлят аль‑Кадр: Ночь предопределения
24.05 — Ид аль‑Фитр: праздник разговения Ураза‑байрам
30.07 — День Арафа — стояние на горе Арафа
31.07 — 3.08 — Ид аль‑Адха: праздник жертвоприношения Курбан‑байрам
20.08 — начало нового, 1442 года по мусульманскому календарю
29.08 — Ашура: День поминовения пророков и посланников Аллаха (мир им)
28.10 — Мавлид ан‑Наби: День рождения Пророка Мухаммада (мир ему)
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Православные праздники и памятные дни 19.04 — Пасха Христова Двунадесятые переходящие праздники: 12.04 — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 28.05 —...
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